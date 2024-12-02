賴清德花圈署名中華民國總統 李彥秀：符合零意外承諾

賴清德總統出訪過境夏威夷，台灣時間1日前往美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬花圈，花圈上的署名為「中華民國（台灣）總統賴清德」。國民黨立委李彥秀今天表示，賴清德此舉符合「零意外」的規劃與承諾。

李彥秀表示，賴清德看似一個小小的花圈署名舉動，讓民進黨的支持者、國民黨的支持者，以及中國大陸，都能找到「可以接受」的理由，唯一「不開心」的大概只有台獨基本教義派。

李彥秀指出，台獨金孫、務實台獨工作者的賴清德就任總統後，從國慶文告以及出訪的行動，迅速回歸「中華民國」，向「中華民國憲法」靠攏，證明中華民國是台灣2350萬人民的最大公約數，更是台海和平與安全的「安全瓣」。

李彥秀說，過去賴清德「親日順美」的立場鮮明，鮮少著墨整體的外交戰略，賴清德國慶演說次日，美方就透露「事前看過講稿」，到這次「無意外」的過境夏威夷，未來「美中共管」台海和平的情況會更為明顯，而賴政府要注意的是，美國總統當選人川普上任後，台灣的核心利益，不能成為交易的對象。

李彥秀認為，賴清德迅速擁抱中華民國，重挫台獨氣焰，證明國民黨長期的主張與立場的正確性。當然，賴清德也必須面對深綠獨派的反撲，辜寬敏先生遺孀王美琇就公開表示，要當面問問賴總統，「這個國家的歷史是從什麼時候開始？」當民進黨在國家認同問題上「拿香跟拜」，讓政治重新回到執政與監督，對台灣的民主的長遠發展是好事。

不過，李彥秀也提醒，前總統蔡英文2016年當選後，中共就在當年3月就與甘比亞建交，同年12月「英川通話」後，中共又挖走我國友邦「聖多美普林西比」。賴清德當選後，中國大陸在兩岸外交戰上表現相對克制，賴清德在國慶文告以及出訪時強化「中華民國」意象，對岸是否視為善意？兩岸能否建立默契？還是美中共管台海制約？值得後續觀察。

國民黨立委徐巧芯表示，賴總統的用法跟蔡英文不太一樣，而是跟前總統馬英九一樣，署名為中華民國框號台灣，符合國民黨對於中華民國歷史觀點的陳述，比過去蔡英文時期來得正式，而且正確許多。

徐巧芯認為，賴總統使用中華民國括號台灣的署名，可能是為了消弭先前過多的台獨主張而引發的疑慮，因為當總統非常清楚認知到，台灣制憲正名、台灣獨立建國這些事情，對中華民國的危害程度非常高，所以賴總統不能只像蔡英文寫中華民國台灣，就可以過得去國際社會這一關，而是必須要釋放更多的善意。