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民眾黨團揭體大霸凌黑幕 系主任拔刀插桌椅嗆學生

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行召開「國立體大系主任涉霸凌，教育部、體大竟官官相護」記者會，受害人吳同學（右）出席。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行召開「國立體大系主任涉霸凌，教育部、體大竟官官相護」記者會，受害人吳同學（右）出席。記者邱德祥／攝影

勞動部公務員之死事件延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天踢爆，國立台灣體育運動大學也有霸凌案，運動健康科學系洪姓系主任威嚇學生及助理，甚至要求回繳在外執行防護勤務的收入，然而由校方組成的霸凌防治委員會，竟然產出一份「立意良善」的調查報告。

民眾黨立院黨團今舉行「國立體大系主任涉霸凌，教育部、體大竟官官相護」記者會，黃國昌指出，民眾黨團已經收到至少10份連署書，要求揭發如此官官相護的離譜情事，而該名系主任除了言語霸凌，甚至還有刀插課桌、踹破系辦門牆等情事，嚴正要求教育部做好後續處理，維護校內學生與職員權益。

黃國昌說明，本次事件發生在上下關係不對等的校園環境，該名系主任除了被指控在眾多學生面前，直接把刀插入學生使用的課桌椅，甚至要求繳回從事防護工作的薪資所得，多年來有不少受害人被迫轉學、離職或退出社團，現在還有人進行心理輔導。

黃國昌表示，該名系主任主責「運動傷害防護組」相關課程，同時主持相關的「運動治療研習社」，此社團不只是學生課暇活動，必須從大二開始加入，取得見習與實習資格，大四才能進一步修習防護組必修課程，進而畢業及取得相關證照、從事運動防護工作。

黃國昌當場播放錄音檔，指控該師藉由社團事務綁架學生課程，內容為社團學生幹部找老師討論事件處理，結果系主任威脅恐嚇解散社團，當事人在即將畢業之際，直到大四才向學校投訴，然而由校方組成的霸凌防治委員會，最後竟然產出一份「立意良善」的調查報告，指稱並非「無故」對學生有貶抑、排擠或欺負等行為。

當事人吳同學則說，自己原本擔任該主任的論文指導，結果最後卻慘遭霸凌與剝削，所有同學入社都被迫簽署合約，外出從事運動防護的工作收入，全部都需要上繳至社團保管，多年累積金額高達100多萬元，這筆社費規避學校採購法，老師可以隨意動支。

黃國昌也播放另一段錄音檔，內容為助理請假打疫苗遭到百般刁難，該名系主任甚至要求交出手機，後來因為事涉妨害自由而鬧上警局。黃國昌表示，民眾黨團一定會追到水落石出，還給學生助理跟社會大眾清楚交代。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝回應，看完調查報告感到非常沉重難過，並且當場對受害學生、助教表達歉意，該名系主任帶領管教的方式確實極為不當，針對教師言行規範在教師法，而性別教育平等法、教育基本法的校園霸凌準則，直到2020年7月才納入規範，在此之前沒有完整規範，因此可能有所輕忽。

吳林輝表示，未來將請學校召開教評會處理，教育部不會袒護個別教師，包括社團上繳經費、專案助理打疫苗等霸凌情事，後續都會一併追查。

主任 霸凌 黃國昌

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