再批藍白惡修財劃法 民進黨批扼殺體育發展、全民受害

財政收支劃分法修正草案在爭議聲中送出立院財政委員會，朝野至今無共識，全案保留送院會，周五結束一個月冷凍期。民進黨批評，若藍白版本通過，將衝擊台灣基層體育推廣、國際發展經費。國家整體發展、外交國防建設、全民體育推動等預算，恐將淪為藍白惡鬥下的犧牲品。

民進黨發言人吳崢及立委李坤城、郭昱晴今天舉行「藍白惡修財劃法，犧牲體育掏空台灣」記者會，針對藍白修正財劃法，要中央釋出6612億預算，綠在野審慎處理財源分配、縣市預算水平課題，別為了政治鬥爭輕率修改財劃法。

吳崢盤點，國民黨主席朱立倫反對中央、地方財源劃分為75比25，主張回到精省前的6比4，但中央近年透過各項補助已達到此比例，且1999年精省至今，中央承接多項省政府業務，支出從58％提高至64％，財劃法若不談事權只是一味要錢，就是單純搶錢，掏空台灣，削弱中央政府。

吳崢表示，若藍白財劃法通過，按財政部最新試算，全國將有高達19個縣市政府自有財源、統籌分配稅款、一般型補助加總後，自有財源將大於歲出，收到的錢比花出去的錢更多，甚至有11個縣市的賸餘將超過100億以上，完全不符水平分配及地方需求。

「藍白對財劃法毫無共識，彷彿在菜市場喊價。」李坤城指出，過去財劃法始終無法修訂，主因是大家對於精省後的業務、債務承接毫無討論及共識；財劃法應和地方制度法一起討論，錢及權要合理討論分配才對台灣有益，否則國民黨挖走6000億，只會讓中央補助無以為繼。

郭昱晴舉例，這就像爸媽都健在，22個孩子吵著向父母爭財產，但若遇到2015年苗栗縣連員工薪水都無法發出時，最後還是要向中央父母求救，若財劃法在事權未釐清下就逕自惡修，未來中央如何因應地方有狀況的縣市。

當前全台對支持運動有高共識，民進黨也盤點財劃法修正後的影響。李坤城指出，國家補助運動受影響近41億，推展全民運動、基層運動、整建運動設施等許多事項都將卡關，整建運動設施更有13億，包括改善桃園棒球場、新莊棒球場、洲際棒球場、亞太運動中心等預算，未來中央將無經費支持，受害的將是全民。

郭昱晴續指，未來國家體育建設中，包括推展全面運動的3.6億、推展競技運動1.8億、推展國際體育6268萬、整建運動設施21.7億、運動科技應用發展3567萬等高達28億預算。