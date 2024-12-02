賴清德律師舉林昱珉陳傑憲為例 : 勿讓台灣隊大法官止步立院

立法院全院委員會今天就司法院人事同意權案舉行公聽會，受邀出席的學者專家言詞交鋒，有學者提及被提名人過往的主張與政治活動，指跟執政黨過於親近，不適任大法官。不過也有學者指出，人是非常社會化的動物，應該要考量其對於憲法價值的捍衛與論述。

立法院啟動大法官人事案審查，全院會員會今天舉行公聽會，由三黨團推薦共7名學者專家。東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，這次的被提名人都是不合格、不適任的人選，像是司法院長被提名人張文貞是國會改革釋憲案中，民進黨陣營指定的鑑定人，缺乏憲政主權在民、責任政治等基本信念；副院長被提名人姚立明則是賴清德總統競選時的競總主委，也沒有著作升等教授。

林騰鷂還點名大法官被提名人廖福特，指廖福特前幾天打電話，說是他的學生，幾十年沒有聯絡，為了他要來今天的公聽會才打電話，「真的不知道是什麼樣的人。」

退休檢察官陳瑞仁認為，如果對特定理念具有宗教性狂熱、對特定族群或群體有強烈偏見，或是沒有實務經驗的人，擔任大法官會令人擔憂，大家必須要面對「可能會有第二波的提名」，要有高度的政治協商智慧。

不過，律師林俊宏說，有專家學者認為在大法官的選擇上，只要注意其過去發表的某個意見、曾擔任的某個職務等，但人是非常社會化的動物，都一定有參與的活動與生活領域，大家應好好想想被提名人對於憲法價值的捍衛與論述，要具體了解被提名人過去的操守、學識專業經驗、憲政人權理念等，而不要一再用類貼標籤的方式來審查。

律師洪偉勝更舉世界12強棒球賽為例，指若這次球員提名名單要經過賴總統提名、立法院同意通過，以現在的政治氛圍下會是什麼情況？可能「包手」的林昱珉不會過，因為媒體形塑其「8+9」的形象；台灣隊長陳傑憲來自賴總統死忠支持的統一獅隊，也不會過；領隊蔡其昌是民進黨立委，要通過同意權不可能，這樣「台灣隊」還成隊嗎？

洪偉勝說，他身為台灣法學會理事長及秘書長，和這次的被提名人包括張文貞、何賴傑、廖福特、劉靜怡有較多互動與觀察，「他們的身手都是一等一，能兼顧各個守備位置，斗膽請大院能夠謹慎思考讓他們通過，不要讓能打能守得『台灣隊』就止步在立院」。

中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖說，大法官要有的最基本條件就是高尚人格、沒有道德爭議、能力等，也要能願意傾聽不同意見；東吳大學政治學系教授劉書彬說明德國憲法法院法官的提名資格，並和我國大法官提名資格做比較。