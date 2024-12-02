朱蕙蓉爆柯募款疑雲遭中評會約談 檢舉人自曝檢舉原因

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨創黨元老朱蕙蓉上政論節目談及檢調問話內容，被民眾黨中評會要求說明，朱蕙蓉在臉書發文自請退黨，並稱「這才是政治迫害」。對此，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌在臉書發文直言「檢舉你的人是我跟其他黨友」，不要每件事情都扯到陳智菡。

民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉日前在政論節目上自爆，指稱民眾黨主席柯文哲競選期間有部分抖內費用流入「木可」，被民眾黨中評會要求說明。朱蕙蓉昨天晚間在臉書發文，貼出民眾黨中評會要她開會的簡訊，內容指朱蕙蓉遭檢舉日前在媒體節目的發言，「涉及違反紀律裁決條例22條，對黨傷害嚴重」，請她3日上午10點到中央黨部說明。

朱蕙蓉更直言，中評會以她違反中央評議裁決條例二十二條議處，其相關的具體事證為何？難道只憑黨團主任陳智菡的說辭或是指示？單憑一則簡訊，甚至沒有聯絡人及電話，為何可以將創黨黨員移送中評會？難道現在黨的主席已經換成陳智菡？

徐勝凌在臉書上指出，說舉報者就是他本人和其他黨友，「中評會收到檢舉後，若不找你來談直接定罪，這才叫迫害吧？」請朱不要再牽拖陳智菡。

徐勝凌也出示他的檢舉內容，朱蕙蓉在政論節目上發表諸多違反偵查不公開的言論，且在毫無證據佐證其言詞的情況，擅自加以評論，已對主席和本黨的聲譽造成嚴重損害。