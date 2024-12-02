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轟「台智光都亂講..」 台智光調查全記錄及報告將送檢調

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。本報資料照片
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。本報資料照片

北市警用監視器傳輸費弊案，議會台智光調查小組今開會討論初稿，今天小組也決議，等調查報告大會審議通過，議會會將台智光調查的十次會議全紀錄，包括台智光列席說明的答詢會議記錄，連同調查報告送檢調，提供檢調參考。

據了解，有議會調查小組成員認為，整個議會調查過程，儘管台智光兩度被要求列席說明釐清案情，但「台智光的回答都亂講」，所以應該要將議會的所有會議紀錄、調查報告送檢調參考。

北市三大案調查小組，包括京華城、北士科、台智光案調查小組，因台智光案小組成立較晚，目前還在調查初稿討論中，調查報告6大重點，包括母約檢討、子約檢討、費率訂定機制和標準、警察局合約終止案、社會局和台智光的爭議案、結論與建議等。

今天小組決議，議會台智光調查報告及十次會議紀錄，包括台智光列席說明的會議記錄，等報告大會通過後，也會送檢調，提供檢調參考。

召集人秦慧珠表示，今天開會後，預計一周時間會讓小組成員審閱、並且提出修正意見等，包括調查內容建議、增加附件等提出給幕僚單位，預計12月16日召開初稿修正會議討論。

秦表示，今天小組成員共識，接下來調查報告出來，送大會審議通過後，會將連同十次開會的調查會議逐字，包括台智光列席兩次會議的答覆、及調查報告，送交檢調參考。

秦慧珠說，有調查小組成員提出，台智光案除一位議員及台智光被調查外，目前市府局處內部人員都說沒有被檢調約談，但成員認為為求案件更加釐清，不能只有調查議員，有些單位像社會局、警察局及其他局處，也應該被約談說明，以便更加釐清案情。

台智光 警察 議員

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