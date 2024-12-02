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周玉蔻指硬上女學生判刑3月 黃國昌：四處潑糞傷害無辜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
媒體人周玉蔻。本報系資料照片
媒體人周玉蔻。本報系資料照片

媒體人周玉蔻去年指稱，民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」，台北地方法院今天判處有期徒刑3個月，黃國昌對此回應，自己沒有什麼感覺，綠營豢養的側翼仗勢媒體公器，四處潑糞傷害無辜，民進黨主政下的抹黑產業鍊，對照昔日要求黨政軍退出媒體，真的是格外諷刺。

周玉蔻去年在臉書發文指出，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」台北地方法院今天判處有期徒刑3個月，可易科罰金可上訴。

黃國昌稍早透過文字回應，不肖綠營側翼繼上週後，如今再次受到法律制裁，就他個人的部分沒有什麼感覺，「綠營豢養的側翼仗勢民進黨掌握媒體公器，四處潑糞，傷害無辜的人，才是國家面臨最嚴重的危機。」

黃國昌質疑，「是誰讓『周玉蔻們』可以如此囂張」，民進黨主政下政媒一體抹黑產業鏈，對照昔日要求黨政軍退出媒體的種種，真是格外諷刺。

黃國昌也說，自從上周張淑娟女士案一審判刑，周玉蔻沒有任何回應或表示基本歉意，甚至在機場遭攔下「自稱」媒體人周女士，不要連做人最後一絲的良善都淪喪，應該盡速出面向被嚴重傷害的張淑娟道歉，並且負起法律責任。

側翼 周玉蔻 黃國昌

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