【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

世棒12強棒球賽中華隊歷史性封王竟也牽動台中市長選舉？中華職棒會長蔡其昌聲量大漲，威脅在地方勤跑、準備2年的立委何欣純，綠營議員指蔡本屆市長輸太多、立委贏太少，而何欣純穩紮穩打，提名有望；最近綠營也傳出一支奇兵，蔡其昌的徒弟陳世凱可代師出征，但仍在政壇傳說階段。台中市長是黨主席賴清德、國民黨一姐盧秀燕的「總統前哨戰」，兩人都有輸不得的壓力，備受關注。

距2026地方選舉還有兩年，但台北與台中政壇即關注台中市長選舉動向，因這場選舉是民進黨賴清德總統與國民黨總統潛在侯選人盧秀燕的前哨戰，兩人都有輸不得的壓力，不言可喻。

國民黨立委吳宗憲昨指出中華職棒會長、國家隊領隊蔡其昌是在「蹭」中華隊，在網路掀起風暴，不少知名博主砲轟吳，這次中華隊拿12強冠軍，不只球迷、愛國民眾也瘋狂，蔡其昌的聲量水漲船高，東海大學政治系講師郭達鴻也說「人生起起浮浮，蔡其昌好感度大增」，原本綠營不認為蔡其昌會再參選下屆市長，但中華封王又啟動蔡其昌的另一個可能。

蔡其昌對棒球的長期貢獻，球迷有目共睹，但台灣奪冠的長尾效應能否延續到明年民進黨提名？要看蔡其昌接下來如何贏得更多市民青睞，還有來自黨內其他派系的反對壓力。

立委何欣純是選舉不敗女王，四屆議員、四屆立委選舉都拿到選區最高票，2022年她尋求民進黨提名，當時正國會、英系都力挺何，但主席蔡英文徵召蔡其昌挑戰盧秀燕，最後以27萬票敗北； 地方綠營普遍接受何欣純參選2026下屆市長， 何不但勤跑地方，經常深入立委江啟臣、楊瓊瓔選區，另請專人重塑形象，全力投入市長選戰。政壇則建議何欣純加強提高知名度，多往校園尋求年輕族群的支持。

台北政壇點名交通部長陳世凱可能是一支奇兵，地方上原本認為不可能，東海講師郭達鴻表示，他也聽說了，台中一直是綠營艱困區，陳世凱曾任賴清德總統競選總部發言人、行政院發言人，深得信賴，不但入閣且掌理陸海空最重要的交通部交給陳世凱，便可窺見端倪

不過地方人士認為陳世凱在這屆議員就不尋求連任，另推前助理曾威參選且當選，參選市長意願恐不高。但最近陳世凱頻頻到台中，陳世凱又曾任蔡其昌助理，是否代師出征？為民進黨多一個選擇。

民進黨市黨部主委許木桂說，市長提名作業由黨中央全包，市黨部沒有意見，等中央決定後公布，市黨部就會展開輔選作業。民進黨提名縣市長分四波，第一波連任者、台中是劃為第二、三波，約在明年初公布人選，第四波則是須協調的，他表示，目前黨中央應該是希望大家都努力耕耘，明年驗收成果，提名會贏的人。

國民黨地方政壇則關注教育部次長張廖萬堅，因張廖最近在台中的動作很多，除了參加教育部相關活動，另服務團隊經常舉辦活動，但尚未超越立委選區。

國民黨目前檯面上被點將的仍是立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，兩人都來自原縣區，與派系都有淵源，楊瓊瓔深入各角落，連葫蘆墩文化中心舉辦頒獎活動，她是唯一到場的民代，讓家長大感驚喜。楊瓊瓔曾任盧市府的副市長，知名度夠，團隊服務口碑好，近年也頻札根親子、年輕族群活動。