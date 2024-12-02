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陷球版、賭博風暴 莊瑞雄：打賭很正常 沒必要做文章

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
TPBL會長莊瑞雄。圖／TPBL提供
TPBL會長莊瑞雄。圖／TPBL提供

民進黨立委莊瑞雄質詢自曝參與運動賭博及下注總統大選賭盤遭告發，北檢分他字案偵辦。莊瑞雄今親上火線解釋，強調玩球版是指合法運彩，大選時打賭在台灣社會很正常，賭注是請客吃飯，沒必要做文章；他說，尊重提告者，假使惡意轉傳涉及妨害名譽、民事訴訟，他將提告。

針對職籃聯盟稱「不調查」網群起炸鍋，莊說，解釋爭議要問當事人，總不能解釋了大家還繼續講。

隨著中華隊在12強賽奪冠，名人對外發言涉及運動賭博惹上官司的事件頻傳，繼網紅館長陳之漢遭北市議員簡舒培告到北檢後，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶今天也向台北地檢署告發莊瑞雄涉嫌賭博、詐欺等罪。

莊瑞雄稍早受訪還原質詢本意，他說，當時是針對體育改革和政府發行合法運彩須精進之處，比如賠率、行銷方式都能擴大，藉此打擊地下賭盤，也能大規模挹注運發基金。針對所謂「加減有在玩」，他表示這是在指2022年世足賽時，曾請辦公室幫忙買合法運彩，其他都沒碰過。

另針對他曾說「總統大選賭得要死」這段說法，莊瑞雄表示，在台灣互相打賭很正常，賭贏也是吃頓飯而已，沒有必要做文章。

對於遭告到北檢，莊瑞雄表示尊重，但他直言「說我玩球版、地下賭盤，這要小心」，此涉及妨害民譽、民事訴訟，他將提告，接下來就交給法院處理。

他強調，風波是因自己的質詢而起，但相關爭議應該問他本人，而非自行揣測、轉傳圖卡，民眾黨現已將地下賭盤、球版的相關言論及圖卡下架修正，政治攻防都很正常，但刻意作扭曲就不好。

莊瑞雄 賭博 賭盤

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