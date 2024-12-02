侯友宜喊話財政部「提財劃法院版」 讓立院充分討論

財政收支劃分法修正草案日前送出立院財委會，但立院朝野黨團無共識，全案保留送院會。財政部試算，若按照國民黨版本，新北增加708億占最多。新北市長侯友宜喊話財政部，提出財劃法行政院版本，讓立法院好好充分討論，盡快實施。

財劃法逾25年未修正，立法院財委會併案審查財劃法修正草案累計達22案，但尚無行政院版本。國民黨版本財劃法日前送出委員會，立院朝野黨團11月29日協商未果，全案保留送院會，由立法院長韓國瑜召集協商。

根據財政部試算，若按照國民黨版本，新北增加708億占最多，但台南、高雄卻吃虧。對此，侯友宜受訪說，財政部最重要是把行政院版本提出來，讓立法院好好充分討論，財劃法20幾年來都沒有修正，這個是大家殷殷期盼，不管哪一個黨都希望財劃法重新修訂，只要做好合理公平的分配，財政部提出版本後，大家討論完後盡快實施。