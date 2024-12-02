黃珊珊同窗被提名司法院長 民眾黨團 : 公事公辦勿遲交問卷

立法院即將審查司法院大法官人事案，總統府副秘書長何志偉今天率領被提名人拜會在野黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的立場就是理性務實、從嚴審查，絕對不會辜負人民託付，不過至今仍然尚未收到問卷回覆，希望所有被提名人能夠如期繳交。

立法院長韓國瑜上月召集黨團協商，朝野同意審查司法院人事同意權案，12月24日行使同意權案記名投票表決，何志偉上午率領司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等人拜會民眾黨團。

黃國昌致詞時表示，有關司法院大法官人事同意權案，全體國人高度關心，公民社會也在進行高度監督，民眾黨團的立場就是理性務實、從嚴審查，絕對不會辜負人民託付，很多學界前輩在過去都是先進，不過個人情誼歸個人情誼，公事還是要公辦，希望大家能夠諒解。

何志偉則說明，總統府秘書長潘孟安陪同賴清德總統出訪，因此由他率領大法官被提名人拜會民眾黨團，也希望能夠獲得民眾黨立委的支持。

民眾黨立委林國成說，民眾黨一向公私分明，接下來會理性做出決定，被提名人的法律素養值得尊敬，「不要旗袍穿上去，忘掉法律的專業」，而這也是民眾黨團的期許，過去大家都很尊重大法官，但是近期接連做出相關判決，真的讓老百姓感到有所失望。

林國成也說，民眾黨團先前發送問卷，希望搜集大家的專長跟特色，拜託所有被提名人如期繳交，屆時才能作為立委投票的依據，「如果不填的話，可能造成誤判，這樣不好」，民眾黨團不會刻意杯葛，但是也絕對不會縱容，只要黨團一聲令下，成員就會團結一致。

民眾黨立委張啓楷說，民眾黨團會審好審滿，黨團成員也有私下討論，「有幾位有機會通過，當然要看詢答的表現，我們一起來努力。」

民眾黨立委黃珊珊指出，張文貞是她的大學同學，「以前大法官都是老師輩，今天同學被提名，我們與有榮焉」，不過還是要無私無我，該怎麼審就怎麼審，不會因為有同學就放水，也不會因為意識形態而故意刁難，這就是民眾黨團理性務實的做法。

黃國昌表示，民眾黨團很早就發放問卷，總統府先前發出聯合聲明，堅持要等到國會改革法案釋憲告一段落，立法院職權行使法經過三讀通過，行政院長提覆議宣告失敗，總統公告的法律就是有效，況且人事同意權審查的部分，憲法法庭也沒有宣告違憲。

黃國昌也說，法律人在面對法律問題，如果都沒有基本尊重，未來是否適合擔任大法官，恐怕人民心裡會有很多問號，「總不可能連大法官被提名人，都是選擇性遵守法律，請問一般人民有選擇性遵守法律的權利嗎？」

何志偉回覆，「書面的部分，我們已經在路上，我們會在法定時間前，送到各位的手上」，大法官絕對是超然獨立，具有專業務實的精神，再次感謝民眾黨團的意見跟想法，「接下來還是一句話，就是拜託再拜託。」