賴清德總統令 劉世忠出任駐越南代表

外交人事異動，駐越南台北經濟文化辦事處代表石瑞琦申請退職獲准，總統府今發布總統令，特任駐匈牙利代表劉世忠為駐越南代表。

石瑞琦是中央警察大學法學士、美國西雅圖太平洋大學企業管理碩士，曾任亞東太平洋司副司長、駐奧克蘭辦事處長、外交部新聞文化司長兼發言人、駐南非代表、駐甘比亞大使與禮賓司長。

劉世忠是東吳政治系畢業，前總統陳水扁任內的民進黨重要外交幕僚，也在外交事務上大力襄助過賴清德總統和時任黨主席蘇貞昌。2020年被蔡英文總統指派特任駐匈牙利代表。

蔡英文2012年敗選後，蘇貞昌請劉世忠回任民進黨國際事務部，恢復民進黨駐美代表處。後在時任台南市長賴清德邀請下，出任台南市政府副秘書長，劉世忠的國際視野及外交長才，頗受賴倚重；自此，劉世忠都是賴清德在外交議題上的重要諮詢角色。