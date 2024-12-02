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影／捍衛女性身體自主權 綠委籲人工生殖與代孕脫鉤

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立院黨團今天舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，除要求人工生殖與代孕脫鉤，也呼籲藍委蘇清泉周四審法案時不要硬幹。記者邱德祥／攝影
民進黨立院黨團今天舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，除要求人工生殖與代孕脫鉤，也呼籲藍委蘇清泉周四審法案時不要硬幹。記者邱德祥／攝影

民進黨立院黨團今天舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，民進黨立委黃秀芳、王正旭、林淑芬、林月琴、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳等人出席，要求人工生殖與代孕脫鉤，也呼籲蘇清泉周四審法案時不要硬幹！

立法院衛環委員會5日將由國民黨籍召委蘇清泉排審《人工生殖法》修正草案，其中包含「代理孕母」爭議話題。對此，民進黨立委今天召開記者會，強調「捍衛身體女性自主權」，黃秀芳表示，蘇清泉將於薩周四排審《人工生殖法》修正草案，將進行詢答，可能會進入逐條審查，她認為，目前人工生殖法還有很多不完備之處，人工生殖與代孕應該脫鉤，代理孕母應另立專法，社會上存在許多疑義，應在持續溝通之後，減少社會疑義、法治完備後再開放。

林月琴說，法律不能去限制「單身女性」生育子女的權益，因此，她贊成開放單身女性使用人工生殖技術。但是，代理孕母，用的是其他女性的子宮，把懷孕生產的風險，交給其他女性去承擔，把健康的孩子當作交易的商品，不健康的孩子隨時可能被丟棄，特別是無法避免的金錢交易永遠存在！不要讓女性、小孩成為商品暴力的犧牲者。

代理孕母 民進黨 蘇清泉

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