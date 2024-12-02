影／捍衛女性身體自主權 綠委籲人工生殖與代孕脫鉤
民進黨立院黨團今天舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，民進黨立委黃秀芳、王正旭、林淑芬、林月琴、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳等人出席，要求人工生殖與代孕脫鉤，也呼籲蘇清泉周四審法案時不要硬幹！
立法院衛環委員會5日將由國民黨籍召委蘇清泉排審《人工生殖法》修正草案，其中包含「代理孕母」爭議話題。對此，民進黨立委今天召開記者會，強調「捍衛身體女性自主權」，黃秀芳表示，蘇清泉將於薩周四排審《人工生殖法》修正草案，將進行詢答，可能會進入逐條審查，她認為，目前人工生殖法還有很多不完備之處，人工生殖與代孕應該脫鉤，代理孕母應另立專法，社會上存在許多疑義，應在持續溝通之後，減少社會疑義、法治完備後再開放。
林月琴說，法律不能去限制「單身女性」生育子女的權益，因此，她贊成開放單身女性使用人工生殖技術。但是，代理孕母，用的是其他女性的子宮，把懷孕生產的風險，交給其他女性去承擔，把健康的孩子當作交易的商品，不健康的孩子隨時可能被丟棄，特別是無法避免的金錢交易永遠存在！不要讓女性、小孩成為商品暴力的犧牲者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言