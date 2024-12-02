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見大愛獎得主 卓榮泰：政府政策若有不足請告訴我

中央社／ 台北2日電

行政院卓榮泰今天接見第27屆大愛獎得獎人時表示，很敬佩得獎者把對家屬的愛發揮為大愛，衛福部要從各方面照顧民眾健康，如果政府政策還有做得不夠的地方，拜託大家告訴他，因為只有他們最能親身感受照顧親人時，最希望得到什麼幫助。

卓榮泰今天在行政院接見第27屆大愛獎得主時表示，得獎者每一天付出的愛心與關懷都比一般人更多，他站在學習與尊敬的立場歡迎得獎者，也敬佩得獎者的付出。

卓榮泰一一細數得獎者的經歷，例如大愛獎得主沈寶英用心陪伴女兒林儀珊，被譽為「聽障精靈」的林儀珊雖然聽不到聲音，卻能隨音樂起舞，小時候靠著勤學苦練，沈寶英當女兒的「節拍器」。大愛獎得主游妙香半夜陪著身心多重障礙的孩子林洧漳練球，林洧漳是2023年總統教育獎得主，也是2023夏季世界特殊奧運會選拔桌球男子雙打第2名。

卓榮泰指出，大愛獎得主除了照顧自己的家人，也投入社會公益愛心，把對家人的愛發揮成大愛，這種大愛能夠影響很多人，政府就是學習大家的精神。

卓榮泰強調，衛福部從各方面照顧國人，制定一連串政策措施，如果有做得不夠的地方，請得獎者告訴他，因為只有他們最能親身感受照顧親人時，最希望得到什麼幫助。卓榮泰提到，非常高興大愛獎得獎者到行政院，看到大家，就像今天的陽光一樣，讓人感到非常溫暖。

卓榮泰 愛心 行政院

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