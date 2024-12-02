全國檢察長人事將有大搬風 檢察司長郭永發19人角逐

4名一審檢察長職期將屆，法務部開出4到10名「預估職缺」，檢察長人事將大搬風。法務部檢察官人事審議委員會民選委員今公告檢察長報名候選人名單，共19人登記參選，司法官期別最資深者為24期，最年輕為司法官學院41期。

新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭4名檢察長職期將在明年1月到期，法務部辦理人事調整緊鑼密鼓，檢審會檢審委員將提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選供法務部長鄭銘謙遴選。

9位票選檢審委員今天聯合公告「第一次檢察長報名候選人名單」，共有19人競逐，19人的姓名、服務機關與職稱、司法官期別分別是：

林綉惠，台高檢署檢察官，24期；郭永發，法務部檢察司司長，33期；洪家原，法務部法制司司長，34期；戴東麗，台高檢署檢察官，34期；蘇佩鈺，台高檢署檢察官兼行政院洗防辦執行秘書，36期；林李嘉，新竹地檢署檢察官，35期；許祥珍，台北地檢署檢察官，36期；林映姿，法律事務司副司長，37期；孫治遠，廉政署主任秘書，37期。

陳建弘，台南高分檢檢察官，37期；王以文，法務部參事兼代理主任秘書，38期；吳怡明，最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長，38期；陳淑雲，警政署政風室主任，38期；林秀敏，法務部保護司副司長，38期；蕭方舟，台北地檢署檢察官，38期；林黛利，台北地檢署檢察官，39期；林彥良，台中地檢署檢察官，40期；王亞樵，基隆地檢署檢察官，40期；劉俊杰，台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長，41期。

票選委員今表示，人事案上月15日公告徵求檢察長候選人報名推薦流程，受理報名期間自公告起至今天下午17時30分止。

票選委員說，為促進徵求程序完善透明，避免遺漏錯誤，進行第一次公告，截至今上午9:30為止，已報名及受推薦且有意願的人選共計19位，尚有意願報名者，或尚有推薦者，應於截止期限前向任一票選委員表達，以供檢審委員明天起向各方蒐集意見。

委員說，如是被他人推薦，經票選檢審委員親自詢問確認無意願後，將不予公告；超過截止期間才報名或推薦者，因致各界無法公平檢視，縱使具有候選人資格，但有無規避全國檢察官公評等，會列入票選委員審酌範圍。