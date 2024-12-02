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受害家屬現身控訴大法官實質廢死 韓國瑜 : 感動且難過

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院全院委員會今天舉行「司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，妻子在10年前遭殺害的張介能現身說法，講述這段期間的經歷，強調兇嫌因大法官解釋從死刑被改判無期徒刑，是「對我們家無期痛苦的宣判」。圖／聯合報系資料照片
立法院全院委員會今天舉行「司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，妻子在10年前遭殺害的張介能現身說法，講述這段期間的經歷，強調兇嫌因大法官解釋從死刑被改判無期徒刑，是「對我們家無期痛苦的宣判」。圖／聯合報系資料照片

立法院全院委員會今天舉行「司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，妻子在10年前遭殺害的張介能現身說法，講述這段期間的經歷，強調兇嫌因大法官解釋從死刑被改判無期徒刑，是「對我們家無期痛苦的宣判」。一旁的立法院長韓國瑜聽完後說，「辛苦了，聽了很感動、很難過」。

張介能表示，自己不是學法律，今天之所以能夠過來，也敢過來，是以被害人家屬的經歷提供一些審查參考。他指出，明天12月3日是他太太遇害10周年，在10年前的那一天，他太太上午去買菜，他下班後發現還回家，報警並開始找人，最後在太太的車子裡面發現，「我們趕快要搶救，把車門打開，正在打開那一幕，我就不再多說，警察來了， 就封鎖現場，這是過程」。

張介能說，經歷過這樣晴天霹靂的事情，感受應該是難以忘懷，歷經這十年，從一審開始，兇嫌共五次判死刑，但最後最高法院根據大法官第8號釋字，認為兇嫌非犯最嚴重之罪，所以從死刑改判無期徒刑，大家都清楚台灣的無期就是有期徒刑，這是「對我們家無期痛苦的宣判」。

張介能指出，從更一審開始，兇嫌有法律輔助基金會派出的三位辯護人員，而法務部所屬的犯罪被害人保護協會派只派一位，這不公平，然後這個案子經過性侵，兇嫌還槌擊他太太的頭部，行車紀錄器還有錢包被拉開的聲音，結果法庭要他們提出被搶2千元的證據，「買東西都不一定知道是2千元，何況被搶的人已經死了。」

張介能質疑，在9月20日大法官釋字第8號公布之後，最高法院說，犯人所犯並非最嚴重之罪，所以改判無期徒刑，請問什麼叫做最嚴重之罪，大法官有沒有辦法解釋？人權應該包含被害人的人權，可是他發現被害人遺屬沒有詰問權、閱卷權。他更質疑，合議庭不是對數決嗎？大法官釋憲要求要所有法官一致同意才能判決，這是不是違反合議庭的精神？

張介能感嘆，美國、日本有所謂的終身監禁，也有保留死刑，「我不知道我們的法律，為什麼就不會要保留，終身監禁至少還可以安慰我們被害人的遺屬」。

最後，張介能說，「視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉！」他認為大法官被提名人以前的所作所為，正好可以當作審驗的參考，期望台灣的司法不要崩潰。

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