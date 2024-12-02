職場霸凌、川普當選、中華隊奪冠皆成焦點！11月卓內閣十大聲量閣員排行揭曉

網路聲量前十大內閣成員

行政院長卓榮泰率領的內閣初期因內外溝通問題，被嘲笑是「外星人內閣」，如今上任近兩百天，有哪些政績獲得好評，又發生哪些引起負評的事件呢？《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理11月十大高聲量內閣成員，聲量第一、二名分別是前勞動部長何佩珊以及勞動部長洪申翰，好感度倒數第一、二名也是何佩珊，以及衛福部長邱泰源。

對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，他們聲量高的原因都跟公部門職場霸凌有關，而且這次網路討論趨勢跟風向先出來，政府處理反而比較慢，因此招致更多批評，累積不少負面聲量。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，何佩珊因為公務員霸凌事件而請辭，洪申翰則因接任勞動部長，引起不少網友討論；何佩珊與邱泰源則都是因為部內發生霸凌事件，衝擊好感度。

No.10 陳世凱｜好感度0.28

翻攝FB／陳世凱

前交通部長李孟諺8月因婚外情請辭，由行政院發言人陳世凱接任交通部長，因為其對政策熟悉度高、部會間溝通協調能力出色。陳世凱畢業於東海大學政治系、曾任台中市議員，是民進黨中生代深耕基層許久的人才。陳世凱表示，他上任的首要任務是總統國家希望工程，對於人本交通跟便捷台灣也是要努力事項，另外觀光也將是重要業務。

陳世凱聲量高點出現在11月28日，中華隊獲得12強棒球賽冠軍搭機返台，遭采盟免稅店「搶C位蹭合照」。陳世凱說，已要求桃機檢討外，這樣不良的行為「勢必要裁罰」。桃園機場公司表示，將會針對采盟以最高金額100萬來開罰。有網友表示，「取消它的機場代理權」、「維安部隊也檢討一下，怎麼這麼輕易的讓人接近副總統」。

No.9 劉世芳｜好感度0.14

翻攝FB／內政部

內政部長劉世芳接掌有「天下第一部」之稱的內政部，她出身化工、環工專業，曾任總統府副祕書長、行政院祕書長、高雄市副市長、三屆立委等職務，在高雄市長陳菊任內推動高雄市大運，高雄氣爆事件親任現場指揮官，地方、中央歷練完整，執行力備受肯定。劉世芳上任後立馬宣示「打詐」、「災防」、「社宅」三大施政重點，將快狠準回應政策社會需求。

劉世芳聲量高點出現在11月7日，內政部以統促黨接受中國資助介入選舉等因素為由，將聲請解散， 劉世芳表示，政黨不應該有惡性發展，統促黨長久以來危害中華民國存在，對民主憲政秩序有很大戕害，正搜集多方證據，聲請由憲法法庭判決是否解散。有網友表示，「何時要解散企圖推翻中華民國的基進黨？」、「民進黨支持台灣獨立，就不能有人支持統一的嗎 」？

No.8 林佳龍｜好感度0.28

外交部長林佳龍擁有豐富的公職經驗，累積不少外交人脈，從立委時期的國會外交、台中市長時期的城市外交、交通部長任內的觀光外交，到總統府秘書長期間的外國訪團接待經驗，讓他能迅速掌握外交部的業務。林佳龍表示，他將帶領外交部以創新思維，加上良善與真誠的心和世界交朋友，「善用經濟優勢、確保國防守勢、發揮外交攻勢」，讓台灣走進世界，讓世界走進台灣。

對於林佳龍好感度第一，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，林佳龍提高外交部台灣獎助學金名額，面對外界認為川普上任後可能走孤立主義、放棄台灣，林佳龍卻說美國要再次偉大需要台灣，獲得不少好評。有網友表示，「是不能沒有台灣的台積電」、「講得好」。

No.7 邱泰源｜好感度0.10

衛福部長邱泰源擁有30年醫療經驗、8年立委經驗，心繫醫療政策、健保制度，以及改善整體醫療環境。邱泰源上任後宣布，明後年都不調漲健保費率。不過外界憂心醫療品質是否會受到影響，因此他也提出三大措施，包含政府負擔健保經費從36%，研擬調高至38%，部分健保支出項目，改由公務預算支付，以及研擬調升補充保費修法。

邱泰源聲量高點也跟職場霸凌有關，繼疾管署整備組長被指控為「土皇帝」後，另有3名司長遭指涉入職場霸凌。邱泰源指出，已要求疾管署加速處理，將過去本需2個月完成的職場霸凌調查縮短至一週，承諾秉持不縱不放不枉原則。經過調查，整備組長霸凌案成立，遭調離原單位、拔主管職並記過兩次。有網友表示，「公務員有工作保障權，然後該員依法申訴後又沒事了，現在只是演給大家看」、「冰凍三尺，非一日之寒」。

No.6 顧立雄｜好感度0.18

國防部長顧立雄，當過律師、不分區立委、金管會主委、國安會秘書長，被稱為史上最斜槓的閣員，520上任迄今，已啟動多項被基層官兵評為「有感」的革新，包含取消形式主義性質的傳統刺槍術、廢除官兵休假互助回報、國軍官士兵出國可自由行以及取消陸官校慶踢正步等。

顧立雄聲量高點出現在11月25日，世界12強棒球賽冠軍隊伍回台灣，空軍出動戰機伴飛並施放熱焰彈，但傳出熱焰彈庫存吃緊，此舉將影響戰備任務。對此，空軍回應，此次伴飛熱焰彈數量極少，不影響戰演訓任務。顧立雄指出，這是台灣棒球創造歷史性的一刻，為了這一刻由空軍伴飛並施放熱焰彈，是國軍該做的事。有網友表示，「不差那幾顆，國人的氣勢凝聚更重要！」「支持伴飛」。

No.5 郭智輝｜好感度0.16

經濟部長郭智輝有40年科技產業經驗，原先是崇越集團董事長，也是台灣首位未任過官職，就直接從產業界入閣的企業集團董事長。他提出「境外關內」、「境內關外」等產業發展新思維，「境外關內」旨在帶領台灣製造業到海外投資及擴展市場，「境內關外」目的在於吸引海外高附加價值的投資與消費來台。

經濟部業務繁雜，近期的「5缺」缺水、缺電、缺工、缺地與缺人議題，更是引發不少民怨。郭智輝11月聲量最高點即是跟「電」有關，他表示，菲律賓適合發展地熱、光電、風電，只要達到規模經濟，綠電產品組合以海纜送回台灣，每度電將低於4元，相當於台灣發電成本。有網友質疑，「不是不缺電，為何要買電？」「那麼會算，台電還會虧損還需要補助」？

No.4 陳時中｜好感度0.14

行政院政務委員陳時中是牙醫，前一段公職生涯，擔任衛福部長挺過疫情、核食等挑戰，如今雖不再處於政策執行的第一線，依舊肩負督導社福衛環、食安等民生業務的責任。他認為自己現在的角色更像顧問，「很多事情急不得，處理方式要比較迂迴一點」。他希望在未來能為台灣的健保永續與高齡化挑戰，鋪設一條更加穩健的道路。

陳時中聲量高點出現在11月12日，立委王鴻薇爆料，陳時中與前部屬王必勝8月餐敘「重情重義重粉味」，隨後陳時中澄清與會人士皆為醫師，照片中的美女醫生田知學也出來說明，王鴻薇也在臉書道歉，吸引大批網友朝聖翻車現場，「阿中部長加油」、「美女醫生應提告」。

No.3 卓榮泰｜好感度0.15

行政院長卓榮泰從政30多年，當過兩屆議員跟立委，以及總統府正副秘書長、政院發言人等幕僚性質的工作，並與總統賴清德有不少共事經驗，像是卓榮泰2019年擔任民進黨主席時，就處理過當時的黨內總統初選。卓榮泰上任期許打造一個更穩定的經濟發展環境，並首重「五打七安」，有效打擊「黑、金、槍、毒、詐」，同時也將持續推動數位與淨零雙軸轉型、擴大對社會與國家的投資及照顧。

勞動部11月傳出一名公務員遭職場霸凌輕生，引起各界譁然， 賴清德跟卓榮泰接連為此道歉。卓榮泰表示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。有網友表示，「勞動部帶頭示範什麼是立意良善的霸凌，這樣勞動部會被勞檢嗎」、「輿論炸鍋了才想到深切檢討」。

No.2 洪申翰｜好感度0.19

民進黨不分區立委洪申翰，在勞動部霸凌爭議延燒之際，臨危受命接任勞動部長。但環保運動起家的洪申翰，過去偏重移工權益，缺乏與勞工、長照或跨國人力管理相關的專業背景，最高學歷只有大學肄業，讓外界批評對文官體制是極大諷刺。有網友表示，「全台灣只有他能選嗎？」、「不意外更沒期待」。

洪申翰上任後表示，將改善勞動部成友善職場典範，並在第二天就前往北分署視察，提供專屬的部長電子郵件與電話，讓員工若有任何想法都可安心讓部長知道，健全申訴管道。他指出，未來勞動政策重點會放在協助青壯年達到「照顧不離職」的目標，杜絕部內的打假卡歪風，以及移工的「買工費」問題也會持續努力，減少這類不當仲介剝削行為。

No.1 何佩珊｜好感度0.09

前勞動部長何佩珊野百合世代出身，年輕時參與農運、工運等社會運動，進入體制後成為民進黨團總召柯建銘國會幕僚，且一待就是20年，期間曾兼任民進黨政策會副執行長，因此嫻熟政策，尤其協調能力備受肯定。

新政府看重何佩珊長年關注勞動權益、出色溝通協調能力，延攬擔任勞動部長，然而何佩珊受下屬霸凌案牽連，上任僅186天即閃辭，成為勞動部最短命部長。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員，疑遭受北分署長謝宜容職場霸凌，導致該名人員在辦公室輕生，震驚社會。經過調查，勞動部認定謝宜容的確有咆嘯、侮辱等行為，但無法證明直接對死者職場霸凌，原先僅決議將謝宜容調職，不料引爆民眾怒火，才改將謝宜容停職。不少網友批評，「台灣最好欺負的是勞工」、「部長哭哭啼啼，罵2天就受不了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年11月01日至2024年11月30日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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