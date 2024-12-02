快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

聽新聞
0:00 / 0:00

藍周四劍指選罷法、反年改 民進黨團揚言全力阻擋惡法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

本周立院戰場遍地開花，攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」、停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正將在周四登場，民進黨立院黨團批評國民黨籍召委不審預算，卻排審高度爭議及破壞世代正義的反年改法案，將政黨利益凌駕於全民利益，屆時將全力阻擋。

民進黨團今舉行輿情記者會，黨團幹事長吳思瑤盤點，國民黨將「選罷法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」三大惡法排入審查，對準沒收人民權利、癱瘓憲法法庭及挖空國庫，但藍白顯然認為國會不夠亂，又將反年改法案排入議程，不思預算會期應優先完成預算審議。

針對選罷法將再度闖關內政委員會，吳思瑤點名內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩，她質疑徐負責的行政院、客委會、中選會、陸委會四個部會預算都尚未排審，卻一再急修選罷法。

「進度不趕、該寫的作業不寫！」吳思瑤接著點名，司法法制委員會國民黨籍召委吳宗憲目前只完成監察院預算詢答，還未進入實質審查，立法院、法務部預算也完全未排審，居然在周四要把反年改議案排入議程，民進黨將全力阻卻。

吳思瑤指出，年改涉及公務人員退休撫卹基金永續，以及世代正義，年改上路六年來，政府挹注資金於退撫基金，有效地讓年改破產期限延後20年，若照國民黨所提的法案，讓所得替代率終止於今年度，政府好不容易能穩健營運的退撫基金，可能將提前5、6年破產。

她說，針對此種走回頭路的法案，民進黨團將全力阻擋，也呼籲吳宗憲別一再讓政黨利益凌駕全民利益，該審的民生預算都沒有審議，為什麼要排高度爭議性、政治性且破壞世代正義的反年改法案呢？

國民黨 年改 民進黨

延伸閱讀

藍委質疑釋憲實質廢死 吳思瑤批製造社會對立不安

因李彥秀被提罷免遭點名 吳思瑤：習慣被當在野眼中釘

傳柯文哲封陳智菡「比特犬」上政論節目 吳思瑤：牠可愛很多

藍喊成立首長財產申報調查委員會 吳思瑤：管到海邊去

相關新聞

藍周四劍指選罷法、反年改 民進黨團揚言全力阻擋惡法

本周立院戰場遍地開花，攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」、停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正將在周四登...

賴清德抵夏威夷AIT登機歡迎是最高禮遇？藍營批胡扯

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長在旁接機，媒體報導涉外人士說「這是美方首度在機邊接機，歡迎我國元首，不同...

勞動部霸凌案扯黃國昌「私喬」 完全搞錯爆料基本流程

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容遭控霸凌部屬、導致公務員輕生事件，最終導致部長何佩珊下台，由立委洪申翰接任，但政治效應仍餘波盪漾。朝野交鋒過程中，爆出「黃國昌曾私喬此案」的爭議，說民眾黨立委黃國昌接到陳情，也找謝宜容來開會，但卻沒將此案爆出，是「私喬」甚至「吃案」。 不過，從整個事件的脈絡來看，要說黃國昌「私喬」或「吃案」，不但是誇大其辭，恐怕也是完全搞錯了民眾爆料、陳情的基本流程。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打 安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

軍公教停砍年金？ 銓敘部：現制應維持

民進黨政府年金改革上路六年。立院司法及法制委員會周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。國民黨立委李彥秀指出，修法...

藍黨慶盧秀燕因病未到 綠諷與朱立倫「王不見王」

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到；朱致詞時，誇盧秀燕執政獲高度肯定，「是最棒的市長」，盧秀燕效應...

蔡英文領養的最後一隻導盲犬 撐到她返台才離世

前總統蔡英文家領養了3隻退役導盲犬，她晚間在臉書寫到，她家的三隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子都相繼離開，留下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。