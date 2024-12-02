藍周四劍指選罷法、反年改 民進黨團揚言全力阻擋惡法

本周立院戰場遍地開花，攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」、停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正將在周四登場，民進黨立院黨團批評國民黨籍召委不審預算，卻排審高度爭議及破壞世代正義的反年改法案，將政黨利益凌駕於全民利益，屆時將全力阻擋。

民進黨團今舉行輿情記者會，黨團幹事長吳思瑤盤點，國民黨將「選罷法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」三大惡法排入審查，對準沒收人民權利、癱瘓憲法法庭及挖空國庫，但藍白顯然認為國會不夠亂，又將反年改法案排入議程，不思預算會期應優先完成預算審議。

針對選罷法將再度闖關內政委員會，吳思瑤點名內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩，她質疑徐負責的行政院、客委會、中選會、陸委會四個部會預算都尚未排審，卻一再急修選罷法。

「進度不趕、該寫的作業不寫！」吳思瑤接著點名，司法法制委員會國民黨籍召委吳宗憲目前只完成監察院預算詢答，還未進入實質審查，立法院、法務部預算也完全未排審，居然在周四要把反年改議案排入議程，民進黨將全力阻卻。

吳思瑤指出，年改涉及公務人員退休撫卹基金永續，以及世代正義，年改上路六年來，政府挹注資金於退撫基金，有效地讓年改破產期限延後20年，若照國民黨所提的法案，讓所得替代率終止於今年度，政府好不容易能穩健營運的退撫基金，可能將提前5、6年破產。

她說，針對此種走回頭路的法案，民進黨團將全力阻擋，也呼籲吳宗憲別一再讓政黨利益凌駕全民利益，該審的民生預算都沒有審議，為什麼要排高度爭議性、政治性且破壞世代正義的反年改法案呢？