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遭民眾黨中評會約談 朱蕙蓉擬退黨：這才是政治迫害

中央社／ 台北2日電

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨創黨元老朱蕙蓉上政論節目談及檢調問話內容。朱蕙蓉1日表示，因遭黨員檢舉傷害民眾黨，中評會要求3日到中央黨部說明，在議處前擬自行退黨，她並稱「這才是政治迫害」。

媒體日前報導，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉指柯文哲競選總統時募款的QR code，疑似連結到「木可公司」專戶。民眾黨則嚴正澄清，相關言論完全是子虛烏有。

朱蕙蓉1日晚間在臉書發文，貼出民眾黨中評會要她開會的簡訊，內容指朱蕙蓉遭檢舉日前在媒體節目的發言，「涉及違反紀律裁決條例22條，對黨傷害嚴重」，請她3日上午10時到中央黨部說明。

朱蕙蓉說，民眾黨目前果然是一言堂，完全沒有黨紀的黨，竟然沒有正式函件、沒有附上檢舉書、沒有經過台北黨部審議後的報告並送往黨中央審核後，再要求當事人到中央評議委員會說明，甚至連聯繫方式、聯繫人都沒有，就是單單一條簡訊。

朱蕙蓉表示，在民眾黨創黨之初，基於好朋友柯文哲與台中市政府顧問、前立委蔡壁如情誼的邀請下，她和丈夫就加入民眾黨至今，並擔任志工不間斷，心意也不曾改變，因此她才會是黨員編號004。

朱蕙蓉透過聲明表示，中評會以她違反中央評議裁決條例22條議處，相關的具體事證為何，難道只憑民眾黨團主任陳智菡的說辭或是指示；黨員的紀律評議需一定程序，但只憑一則簡訊，甚至沒聯絡人及電話，為何可將創黨黨員移送中評會，「難道現在黨的主席已經換成陳智菡」。

朱蕙蓉說，她的言行都依據黨章第9條第1項「黨員對於黨的事務及政策有建議權」。在中評會公開所有她所質疑的相關資訊前，她拒絕出席中評會說明；如果黨中央和中評會仍恣意妄為，她和丈夫楊行昌將在中評會開除前自行退黨。

朱蕙蓉表示，真正違背創黨精神和程序正義的，是現在的黨中央和中評會，不是她，「這才是政治迫害」。

柯文哲 民眾黨 陳智菡

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