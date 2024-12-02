京華城案蔡壁如二度到北檢作證 媒體提問笑著沒回應

台北地檢署偵辦京華城案，上周提訊民眾黨主席柯文哲等5名在押被告，今天檢方再度約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證，蔡壁如面對媒體提問，她神情輕鬆的回答「我沒有要回應」。

蔡壁如今年11月6日首度遭約談作證，今天再度遭約談到案，協助檢方釐清威京集團捐款政治獻金金流，是否為行賄款項，有無與京華城容積率案息息相關。蔡壁如今上午9時許步入北檢，神情輕鬆對媒體說「我沒有要回應北檢這件事」。

蔡壁如日前遭週刊報導捲入京華城案，前鼎越開發董事長朱亞虎曾傳LINE給柯文哲稱「我跟老闆（沈慶京）講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」對此，薪水是否成為貪汙期約行賄引發外界猜測，蔡壁如回應要提告週刊。