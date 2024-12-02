快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

京華城案蔡壁如二度到北檢作證 媒體提問笑著沒回應

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如為京華城案到北檢作證，蔡壁如面對媒體提問，她神情輕鬆的回答「我沒有要回應」。記者蕭雅娟／攝影
民眾黨前立委蔡壁如為京華城案到北檢作證，蔡壁如面對媒體提問，她神情輕鬆的回答「我沒有要回應」。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，上周提訊民眾黨主席柯文哲等5名在押被告，今天檢方再度約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證，蔡壁如面對媒體提問，她神情輕鬆的回答「我沒有要回應」。

蔡壁如今年11月6日首度遭約談作證，今天再度遭約談到案，協助檢方釐清威京集團捐款政治獻金金流，是否為行賄款項，有無與京華城容積率案息息相關。蔡壁如今上午9時許步入北檢，神情輕鬆對媒體說「我沒有要回應北檢這件事」。

蔡壁如日前遭週刊報導捲入京華城案，前鼎越開發董事長朱亞虎曾傳LINE給柯文哲稱「我跟老闆（沈慶京）講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」對此，薪水是否成為貪汙期約行賄引發外界猜測，蔡壁如回應要提告週刊。

民進黨台北市議員洪健益日前直指，柯文哲「昔日心腹」蔡壁如在京華城容積三九二％到五六〇％「介入很深」，後來被柯文哲逼走，不再是核心，後續到八四〇%沒有介入。

台北地檢署偵辦京華城案，今天檢方再度約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦京華城案，今天檢方再度約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證。記者蕭雅娟／攝影

京華城案 柯文哲 蔡壁如

延伸閱讀

民眾黨創黨元老突爆柯文哲募款條碼連到木可帳戶 蔡壁如勸別再說

民眾黨主席之爭被報導不會背骨 蔡壁如：這不像是我會講的話

獨／柯文哲剃光頭代表什麼？ 蔡壁如：修身養性從頭來過

收到蔡壁如告民事訴狀 洪健益反擊「直接告我刑事」

相關新聞

藍周四劍指選罷法、反年改 民進黨團揚言全力阻擋惡法

本周立院戰場遍地開花，攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」、停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正將在周四登...

賴清德抵夏威夷AIT登機歡迎是最高禮遇？藍營批胡扯

賴清德總統出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長在旁接機，媒體報導涉外人士說「這是美方首度在機邊接機，歡迎我國元首，不同...

勞動部霸凌案扯黃國昌「私喬」 完全搞錯爆料基本流程

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容遭控霸凌部屬、導致公務員輕生事件，最終導致部長何佩珊下台，由立委洪申翰接任，但政治效應仍餘波盪漾。朝野交鋒過程中，爆出「黃國昌曾私喬此案」的爭議，說民眾黨立委黃國昌接到陳情，也找謝宜容來開會，但卻沒將此案爆出，是「私喬」甚至「吃案」。 不過，從整個事件的脈絡來看，要說黃國昌「私喬」或「吃案」，不但是誇大其辭，恐怕也是完全搞錯了民眾爆料、陳情的基本流程。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打 安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

軍公教停砍年金？ 銓敘部：現制應維持

民進黨政府年金改革上路六年。立院司法及法制委員會周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。國民黨立委李彥秀指出，修法...

藍黨慶盧秀燕因病未到 綠諷與朱立倫「王不見王」

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到；朱致詞時，誇盧秀燕執政獲高度肯定，「是最棒的市長」，盧秀燕效應...

蔡英文領養的最後一隻導盲犬 撐到她返台才離世

前總統蔡英文家領養了3隻退役導盲犬，她晚間在臉書寫到，她家的三隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子都相繼離開，留下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。