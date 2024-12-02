藍黨慶盧秀燕因病未到 綠諷與朱立倫「王不見王」

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到；朱致詞時，誇盧秀燕執政獲高度肯定，「是最棒的市長」，盧秀燕效應帶動各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，未來才能夠重返執政，並強調團結就是最大的力量。

台中市黨部昨舉行黨慶大抽獎活動，朱立倫到場，因盧秀燕近日抱病，昨未出席。據了解，市黨部有邀請，但盧表示抱恙不出席。朱立倫致詞特別強調，他大前天（廿九日）就與盧秀燕一起出席國民黨前主席吳伯雄的鑽石婚宴；吳伯雄捐四千萬元作公益、捐黨中央，無私無我，「成功不必在我」，此時是國民黨最辛苦的時候，團結就是最大的力量。

民進黨資深議員指盧秀燕與朱立倫「王不見王」，國民黨台中市黨部主委顏文正說，盧秀燕與朱立倫私交很好，上周五市議會國民黨團聚餐，盧秀燕全程戴口罩，一口也沒吃，毋須見縫插針。