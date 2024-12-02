聽新聞
0:00 / 0:00

藍黨慶盧秀燕因病未到 綠諷與朱立倫「王不見王」

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中報導
國民黨主席朱立倫（中）昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到。記者陳秋雲／攝影
國民黨主席朱立倫（中）昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到。記者陳秋雲／攝影

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到；朱致詞時，誇盧秀燕執政獲高度肯定，「是最棒的市長」，盧秀燕效應帶動各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，未來才能夠重返執政，並強調團結就是最大的力量。

台中市黨部昨舉行黨慶大抽獎活動，朱立倫到場，因盧秀燕近日抱病，昨未出席。據了解，市黨部有邀請，但盧表示抱恙不出席。朱立倫致詞特別強調，他大前天（廿九日）就與盧秀燕一起出席國民黨前主席吳伯雄的鑽石婚宴；吳伯雄捐四千萬元作公益、捐黨中央，無私無我，「成功不必在我」，此時是國民黨最辛苦的時候，團結就是最大的力量。

民進黨資深議員指盧秀燕與朱立倫「王不見王」，國民黨台中市黨部主委顏文正說，盧秀燕與朱立倫私交很好，上周五市議會國民黨團聚餐，盧秀燕全程戴口罩，一口也沒吃，毋須見縫插針。

國民黨 朱立倫 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕與朱立倫「王不見王」 鄭照新說原來是這原因

朱立倫稱總統出訪未過境美本土是遺憾 綠委：繞路才奇怪

針對軍公教年金改革 朱立倫：相信立法院應會檢討

反朱派挺盧選國民黨黨魁 朱立倫：盧秀燕效應帶動重返執政

相關新聞

藍黨慶盧秀燕因病未到 綠諷與朱立倫「王不見王」

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，市長盧秀燕因病未到；朱致詞時，誇盧秀燕執政獲高度肯定，「是最棒的市長」，盧秀燕效應...

蔡英文領養的最後一隻導盲犬 撐到她返台才離世

前總統蔡英文家領養了3隻退役導盲犬，她晚間在臉書寫到，她家的三隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子都相繼離開，留下...

蔡英文8年前一口氣收養3導盲犬相繼過世 導盲犬學校回應了

前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，3隻狗都來自惠光導盲犬學校，惠光今晚也發文說，謝謝總統...

3隻狗狗都回汪星 蔡英文道別愛犬Bunny：要回頭一次就好

前總統蔡英文今天在臉書發文說，Bunny真的很努力，等她回來後，互相道別才離開，「Bunny，去找Bella跟Maru一...

民眾黨創黨元老突爆柯文哲募款條碼連到木可帳戶 蔡壁如勸別再說

民眾黨創黨元老，被稱「大媽老司機」的朱蕙蓉日前在政論節目表示，她被檢方約談時，檢察官指出民眾黨主席柯文哲募款專戶的QR ...

民眾黨首場維護司法正義大遊行台南登場 用湯德章諷民進黨

民眾黨台南市黨部今天舉辦「維護司法正義大遊行」，聲援黨主席柯文哲，也以台南市陸續發生學甲爐碴案、光電弊案等，藉此監督市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。