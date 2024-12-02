軍公教停砍年金？ 銓敘部：現制應維持

民進黨政府年金改革上路六年。立院司法及法制委員會周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。國民黨立委李彥秀指出，修法版本多達廿多個，顯然很多立委也認為現行版本需要好好討論。民眾黨立委張啓楷則呼籲考試院提出方案，民眾黨團會再決定整體修正方向，尋求照顧全國人民和軍公教最有幫助的方式。

銓敘部指出，軍公教年改實施五年所節省退撫經費，累計至去年已挹注退撫基金兩千零七十四億元，過去退撫基金未達法定收益率須由國庫撥補的金額，政府均已依法編列預算撥補退撫基金完畢，並負最後支付保證責任。

銓敘部表示，以立法院三讀通過的年改法案實施結果來看，確可實現政府推動年金改革欲達成的「退撫基金維持一個世代不用罄」目標，現階段各項改革措施應維持；若貿然提前停止公務員退休所得替代率調整期程，將使各級政府每年可挹注退撫基金金額大減，使原有年改效益大打折扣。