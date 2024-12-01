蔡英文領養的最後一隻導盲犬 撐到她返台才離世
前總統蔡英文家領養了3隻退役導盲犬，她晚間在臉書寫到，她家的三隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子都相繼離開，留下來的Bunny也老了，身體狀況不太好。在她出發加拿大前，還跟Bunny說「要等我回來」，「Bunny真的很努力，等我回來後，我們互相道別，他才離開。」
蔡英文在臉書寫到，「我會記得，三隻狗狗第一次來我家，害羞的樣子；我會記得，三隻狗狗每一次看到零食，貪吃的樣子；我也會記得，每一次幫三隻狗狗換上新衣，開心的樣子。」
她說，「愛，是好好相處、無私照顧；離別，是好好再見、不負遇見。愛與離別，是毛小孩來到我們生命中，教會我們的事。」
蔡英文也向Bunny喊話：「Bunny，去找Bella跟Maru一起作伴，不要回頭。如果要回頭，一次就好，看看我幫你們三個布置的新家。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言