蔡英文領養的最後一隻導盲犬 撐到她返台才離世

前總統蔡英文家領養了3隻退役導盲犬，她晚間在臉書寫到，她家的三隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子都相繼離開，留下來的Bunny也老了，身體狀況不太好。在她出發加拿大前，還跟Bunny說「要等我回來」，「Bunny真的很努力，等我回來後，我們互相道別，他才離開。」

蔡英文在臉書寫到，「我會記得，三隻狗狗第一次來我家，害羞的樣子；我會記得，三隻狗狗每一次看到零食，貪吃的樣子；我也會記得，每一次幫三隻狗狗換上新衣，開心的樣子。」

她說，「愛，是好好相處、無私照顧；離別，是好好再見、不負遇見。愛與離別，是毛小孩來到我們生命中，教會我們的事。」

蔡英文也向Bunny喊話：「Bunny，去找Bella跟Maru一起作伴，不要回頭。如果要回頭，一次就好，看看我幫你們三個布置的新家。」