總統府副秘書長率大法官被提名人 2日拜會民眾黨團

總統府今天表示，總統府副秘書長何志偉明天將陪同司法院正副院長及大法官被提名人，共同拜會立法院民眾黨黨團。另外，拜會國民黨團時間持續積極聯繫中，待國民黨團確認後安排。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

總統府秘書長潘孟安11月26日已陪同司法院正副院長、大法官被提名人，赴立法院拜會民進黨立法院黨團。原訂11月29日要拜會民眾黨黨團與國民黨黨團，不過拜會前，府方表示，因兩黨黨團來訊改期，尊重國民黨團及民眾黨團行程安排，因此取消拜會行程。

總統府今天晚間通知媒體，何志偉明天將陪同司法院正副院長及大法官被提名人，共同拜會立法院民眾黨黨團。因總統府秘書長潘孟安隨總統賴清德出訪友邦，因此責請何志偉代表陪同。另外，拜會國民黨團時間持續積極聯繫中，待國民黨團確認後安排。