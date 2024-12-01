蔡英文8年前一口氣收養3導盲犬相繼過世 導盲犬學校回應了

前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，3隻狗都來自惠光導盲犬學校，惠光今晚也發文說，謝謝總統媽媽給三寶這麼多的愛與舒適的退休生活，及官邸人員及志工團隊的照顧，讓三寶在官邸中度過美好時光，並且陪伴Maru、Bella及Bunny到最後。

惠光導盲犬學校副秘書長彭筱涵說，Maru曾陪伴在視障者張先生身邊5年，是張先生的第一隻導盲犬，也是改變他生命最重要的因素，讓張先生走出原本一成不變的生活，獲得自主行動的尊嚴。

Bella及Bunny是本土培育導盲犬的先鋒，在訓練過程中，發現他們雖然不適合引導視障朋友，但充滿親和力，於是成為教育宣導犬，走過台灣各地的學校機關，推廣導盲犬正確觀念。

彭筱涵說，小英總統和3隻退役導盲犬結緣是在2016年，出席「2016年全球導盲犬發展百周年慶暨退役導盲犬收養儀式」，一口氣收養Bella、Bunny和Maru三隻退役導盲犬，也鼓勵更多民眾一起來做退役導盲犬的守護者。

小英總統當時提到，導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，當牠們年邁後，民眾照顧意願似乎相對較低；她與Bella、Bunny和Maru互動過後，深深感受導盲犬因為受過訓練，非常聰明和善解人意，可以帶給人們最好的陪伴。