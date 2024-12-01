3隻狗狗都回汪星 蔡英文道別愛犬Bunny：要回頭一次就好
前總統蔡英文今天在臉書發文說，Bunny真的很努力，等她回來後，互相道別才離開，「Bunny，去找Bella跟Maru一起作伴，不要回頭，如果要回頭，一次就好。」
蔡英文今天晚間透過臉書表示，她領養的3隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子相繼離開，留下來的Bunny也老了，身體狀況不太好。在出發去加拿大前，她還跟Bunny說，要等她回來，「Bunny真的很努力，等我回來後，我們互相道別，他才離開。」
蔡英文說，她會記得3隻狗狗第一次來家裡，害羞的樣子；她會記得，3隻狗狗每一次看到零食，貪吃的樣子；她也會記得，每一次幫3隻狗狗換上新衣，開心的樣子。
她指出，愛，是好好相處、無私照顧；離別，是好好再見、不負遇見。愛與離別，是毛小孩來到生命中，教會大家的事。
蔡英文最後說，「Bunny，去找Bella跟Maru一起作伴，不要回頭。如果要回頭，一次就好，看看我幫你們3個布置的新家。」
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