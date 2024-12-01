民眾黨首場維護司法正義大遊行台南登場 用湯德章諷民進黨

民眾黨台南市黨部今天舉辦「維護司法正義大遊行」，聲援黨主席柯文哲，也以台南市陸續發生學甲爐碴案、光電弊案等，藉此監督市政。市黨部表示，這是第一場遊行，下一場12月7日在台北，接續會在高雄、屏東辦，在民進黨害怕的地方讓民眾站出來維護司法正義。

維護司法正義大遊行於今天下午在台南火車站旁集合，共有近300人參加，大家拿著寫著「政治迫害就是霸凌」、「綠電貪腐掏空國庫」、「司法不公」、「政治追殺柯文哲」、「拒絕網路霸凌」等布條、標語，從火車站前中山路步行到台灣文學館前，並在此宣講。

市黨部代理主委林乃立表示，「要讓陽光灑進司法，堅持捍衛人權，維護司法正義、還給人民正義與公平的權利，這一直是我們的堅持」，除聲援柯文哲司法正義之外，監督市政更是我們的義務，台鹽光電弊案、台南爐渣案等更是對司法正義的一大挑戰，捍衛司法正義已成台南一大課題，希望藉此遊行，維護司法正義。

支持者紘子說，這場遊行是為自己站出來，我們是小草，是無數的柯文哲，這些鄭生長萌芽的小草，代表哲柯文哲的精神，不畏風、不畏雨尖挺著。今天從台南起跑，下一場遊行是12月7日在台北，接續會在高雄、屏東等民進黨害怕的地方辦。

民眾黨顧問團團長許忠信說，第一場選在這裡辦格外有意義，因為台灣文學館前就是湯德章公園，此處是台灣的民主聖地，湯德章因維護司法正義而遭槍決，聲援柯文哲就是為了維護司法正義。