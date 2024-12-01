民眾黨創黨元老爆柯文哲募款條碼連到木可專戶 蔡壁如勸別再說了

媒體報導，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉指柯文哲參選總統時募款的QR code，連結進入木可帳戶。台中市政府顧問蔡壁如今天說，朱蕙蓉是否被檢察官詐騙，誠心勸朱蕙蓉不要再說了。

媒體日前報導，民眾黨主席柯文哲參選總統時的捐款條碼，疑似連結到「木可公司」專戶。民眾黨則嚴正澄清，相關言論完全是子虛烏有。

蔡壁如今天出席論壇活動受訪時表示，這是朱蕙蓉個人的表達，但去北檢當證人要遵守偵查不公開，名嘴、電視台不要全公開；現在詐騙橫行，她認為還是不要在外面這樣講，到底是誰誤導誰，「是不是朱蕙蓉也被檢察官詐騙」。

至於民眾黨立法院黨團主任陳智菡與朱蕙蓉隔空開火，蔡壁如說，這時候民眾黨最需要團結，黨中央跟黨員間的溝通不需要透過臉書、LINE對罵，若中央黨部認為黨員發言不恰當，一定有100種方法可以溝通，最差的方法是透過臉書、彼此謾罵，「因為我深受其害」。

蔡壁如表示，她要規勸朱蕙蓉，檢察官的證人問話，對外說明確實是不大恰當，「誠心勸她（朱蕙蓉）不要再說了」。

另外，民眾黨規劃年底舉辦第3屆黨代表選舉，全台將選出111席票選黨代表，預計12月7日投票。蔡壁如指出，希望是公開、透明、公正的選舉，至於是蔡壁如派、中央派還是什麼派，大家都是想要為民眾黨努力，黨代表要代表基層聲音。

蔡壁如說，這次有近240幾名黨員要選黨代表，表示大家對民眾黨仍有期待；政見有一半支持柯文哲繼續擔任黨主席，有些人怕她回去、有些人也怕誰上來，每個人都有各自害怕、期待的事，這就是黨的多元發展，她用多元包容態度看待。

傳出台中19名黨代表候選人，僅4人「親蔡壁如」。蔡壁如指出，台中約有2000多名黨員，要選出11名黨代表，她覺得沒有親哪一派，所有黨員對她來說都是可以溝通的，不管誰當黨代表，是代表他所關心的議題，「我沒有跟黨代表不能溝通的問題」。

至於有彰化縣黨代表候選人在臉書發文，以「藏頭詩」方式表達反對蔡壁如。蔡壁如說，她有看到這篇臉書文，「我覺得很棒，還去按讚」，勇於表達自己，也是民主社會很好的風範。