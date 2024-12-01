藍綠都輸不起…選罷法周四再排審 關乎「大罷免潮」紛爭更烈

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】立法院內政委員會5日將再排審《選罷法》修正草案，若修法成功，未來罷免連署需要附身分證，且罷免票數還需高於當選票數，將會讓罷免難度增加不少。民進黨盼阻止修法以便啟動罷免藍委行列，扭轉國會人數劣勢；國民黨則要維持優勢所以一定全力動員促成修法。兩黨都有不能輸的理由，但癱瘓的卻是國會審法案的進度。

民進黨施政受阻礙

內政委員會輪值召委、國民黨立委徐欣瑩5日除排審中選會預算案外，最要緊的是《選罷法》修正草案，包括加嚴罷免連署門檻需要身分證，還有罷免票數需要超過當選票數。被問到是否會甲動阻擋修法，民進黨立院黨團副幹事長李坤城並未否認，僅說會用「一切方式」阻止國民黨強推提高門檻、沒收民權的《選罷法》，也讓外界擔心國會將再度引發衝突。

2024年總統與國會選舉後，民進黨雖延續執政，但國會席次51席少於國民黨加無黨籍立委的54席，另外還有民眾黨的8席，使得總統賴清德在施政上遇到許多阻礙，行政院更是與立法院在國會改革、總預算等題目上糾纏多時，如今，國會改革雖以大法官釋憲多項宣判違憲告終，但總預算行政院也以追加預算妥協，難遂行不編列的意願。

民眾對衝突厭煩

若朝野持續動盪，未來3年政局不穩恐更勝今年，而由於藍綠席次相差不多，若民眾黨作壁上觀，而民進黨將席次又能翻轉，便有機會突破國民黨封鎖，而我國罷免門檻本就不高，過去包括前高雄市長韓國瑜、前基進黨立委陳柏維與前桃園市議員王浩宇都遭成功罷免，且多個選區藍綠票數相差不遠下，民進黨期待用罷免翻轉立法院的劣勢，勢必會極力阻擋修法。

而國民黨為了避免如今優勢消失，自然也盼全力推動法案通過，但兩黨過去已經為了國會改革、總預算與《財劃法》等議題上多次爆發衝突，台灣民意基金會5月份的民調已顯示，民眾對於國會衝突早已厭煩，如今總預算尚未審完，考試院與司法院的人事權正在審查，若國會繼續衝突，消耗的恐將是憲政機關的正常運作機會。

選後罷免 投票意義何在

雖然目前有多個民間罷免團體出面揚言罷免國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人，但光憑公民很難推動罷免，背後一定還是有政黨或選舉間的競爭者在人力、財力的協助。選舉本就是競爭關係，若選不贏就要用低門檻罷免的方式奪回席次，令人反思的能力，當初選舉的意義何在？選民是否也該更加謹慎的投下神聖的一票，而不是後悔投票而投入罷免？

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