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選罷法周四再闖關 謝衣鳯：民眾不樂見每年都選舉

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院內政委員會周四再排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，包含提高罷免門檻，綠營放話用一切力量阻止。國民黨立委謝衣鳯表示，她本來不支持提高選罷法門檻，但民眾不樂見每年都有選舉，修法或許是一種反制解方。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會周四再排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，包含提高罷免門檻，綠營放話用一切力量阻止。國民黨立委謝衣鳯表示，她本來不支持提高選罷法門檻，但民眾不樂見每年都有選舉，修法或許是一種反制解方。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會周四再排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，包含提高罷免門檻，綠營放話用一切力量阻止。國民黨立委謝衣鳯表示，她本來不支持提高選罷法門檻，但民眾不樂見每年都有選舉，修法或許是一種反制解方。

朝野針對選罷法修法已經在內委會大戰三回合，不僅上演全武行，更導致議事空轉。國民黨籍內委會召委徐欣瑩5日再排審「選罷法」修正草案，其中包含許宇甄提出的選罷法修正草案，要求罷免的票數要高於當初當選的票數。

謝衣鳯表示，她本來不支持提高選罷法門檻，但在目前朝野對立嚴峻的氛圍下、選罷法門檻相對低的情況下，民進黨明年若發起大罷免潮，罷免票數要多於當選票一票或許是一種反制解方，且對於民眾而言，不樂見每年都有選舉，也不希望社會過於動盪。

國民黨立委李彥秀表示，代議政治原本就有定期改選的機制，罷免在全世界都是例外中的例外，原本就應該有更高的門檻，避免過度的社會動員，製造仇恨衝突，虛耗國家社會的進步。而綠營側翼從立委剛就職，就高喊要「大罷免」，就是輸不起的延長賽。

李彥秀強調，罷免與公投不同，罷免是對人，公投是對事，不僅是在野黨，包括連民進黨委員都有「加嚴連署條件」的提案。民進黨現在高喊會用一切方式阻止，用一切方法杯葛，連討論都不能討論，目的只是怕得罪深綠選民與側翼，傷害的卻是台灣的民主與穩定。

罷免 選罷法 門檻

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