立院排審停砍軍公教年金修法 白委要考試院提通盤檢討

年金改革制度上路至今6年，立法院司法及法制委員會本周排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，民眾黨立委張啓楷今天表示，軍公教退休金當年推翻考試院版本，而且明訂實施5年後要通盤檢討，考試院有責任檢討5年以來，軍公教退休人員生活造成的衝擊，還有就整體財務狀況，提出合情合理合法的解決方案。

立法院司法及法制委員會5日排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公務人員任用法」條文修正草案，根據國民黨立法院黨團提出的修法版本，明定中華民國113年1月1日之後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。

張啓楷今天透過新聞稿表示，有關軍公教退休年金改革，當初考試院送到立法院審議的版本，所得替代率從80%調降，每年1%到70%就停止，可是後來朝野進行政治攻防，民進黨占據國會絕對多數，開始大砍軍公教退休金，從75%年砍1.5%到只剩下60%。

張啓楷說，立法院正在審查考試院人事案，請他們回去看看考試院版本，當初包括財務狀況都精算過沒問題，為何考試院沒有捍衛原來的版本，民進黨卻又推諉不繼續砍退輔基金就會破產，況且近年政府歲收年年超收，今年預估又要超收4千億元以上。

張啓楷指出，根據現行法律明定，年金改革實施5年就要全盤討論，對於5年來軍公教退休人員的財政影響，希望考試院能夠提出詳細說明和解決方案，而且要捍衛當初的自提版本，民眾黨團還會再決定整體修正方向，尋求照顧全國人民和軍公教最有幫助的方式。