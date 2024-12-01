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停砍軍公教年金修法將排審 李彥秀：現行版本需好好討論

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院司法及法制委員會周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立委李彥秀今天表示，目前在立法院相關的修法版本多達20多個，顯然非常多的委員認為現行版本需要好好討論。圖／聯合報系資料照片
立法院司法及法制委員會周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立委李彥秀今天表示，目前在立法院相關的修法版本多達20多個，顯然非常多的委員認為現行版本需要好好討論。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立委李彥秀今天表示，目前在立法院相關的修法版本多達20多個，顯然非常多的委員認為現行版本需要好好討論。

國民黨籍司委會召委吳宗憲5日將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。國民黨立院黨團提出的修正版本，明定中華民國113年1月1日之後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。

李彥秀表示，民進黨政府的年金改革，到最後只針對軍公教群族大砍退休金，綠營側翼還汙衊一生奉獻給國家的軍公教是「米蟲」，這是絕對不能接受，也不能忍受的。

李彥秀指出，目前在立法院相關的修法版本多達20多個，顯然非常多的委員也認為現行版本需要好好討論、好好檢討。在「照顧退休軍公教權益」與「保障勞工退休基本生活」以及「長期的世代正義」三者之間如何兼顧，需要好好的理性討論來凝聚社會共識。

國民黨 李彥秀 軍公教

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