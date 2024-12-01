神預測！12強陳傑憲冠軍手勢 青山宮神明百年前就比了

中華隊12強棒球賽奪冠軍，中華隊長陳傑憲對日本隊開轟後，雙手在胸前比出框框手勢、球迷看到這一幕紛紛動容。北市香火鼎盛的艋舺青山宮也在臉書粉專貼文說「艋舺青山宮增祿司100年前，就比了冠軍手勢，快來艋舺青山宮超級比一比！」

艋舺青山宮則在粉專上貼文說「今日我最紅...艋舺青山宮增祿司早於 100 年前便比出了冠軍手勢。歡迎大家前來艋舺青山宮現場對比」。底下網友紛紛留言狂讚「神預測！」「真的是增祿呀！神明保佑～」，「果然舉頭三尺有神明，神明早就表態了」。

還有網友敲碗，「明年WBC資格賽乾脆請增祿司來到現場坐鎮幫台灣英雄加油好了！」