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神預測！12強陳傑憲冠軍手勢 青山宮神明百年前就比了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
艋舺青山宮也在臉書粉專貼文說「艋舺青山宮增祿司100年前，就比了冠軍手式，快來艋舺青山宮超級比一比！」引用艋舺青山王臉書粉專
艋舺青山宮也在臉書粉專貼文說「艋舺青山宮增祿司100年前，就比了冠軍手式，快來艋舺青山宮超級比一比！」引用艋舺青山王臉書粉專

中華隊12強棒球賽奪冠軍，中華隊長陳傑憲對日本隊開轟後，雙手在胸前比出框框手勢、球迷看到這一幕紛紛動容。北市香火鼎盛的艋舺青山宮也在臉書粉專貼文說「艋舺青山宮增祿司100年前，就比了冠軍手勢，快來艋舺青山宮超級比一比！」

艋舺青山宮則在粉專上貼文說「今日我最紅...艋舺青山宮增祿司早於 100 年前便比出了冠軍手勢。歡迎大家前來艋舺青山宮現場對比」。底下網友紛紛留言狂讚「神預測！」「真的是增祿呀！神明保佑～」，「果然舉頭三尺有神明，神明早就表態了」。

還有網友敲碗，「明年WBC資格賽乾脆請增祿司來到現場坐鎮幫台灣英雄加油好了！」

中華隊在12強奪冠後，艋舺青山宮在艋舺青山王臉書粉專上傳一張中華隊長陳傑憲在奪冠後的手勢，及青山宮增祿司神明的照片手勢十分雷同。根據青山宮官網介紹，增祿司掌理陰陽兩界人鬼、地府各部單位褒獎之職，凡工作有績效、有功者，經查後會依規論功行賞。

12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲（圖）。記者許正宏／攝影
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲（圖）。記者許正宏／攝影

手勢 艋舺 青山宮

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