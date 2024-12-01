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反朱派挺盧選國民黨黨魁 朱立倫：盧秀燕效應帶動重返執政

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席朱立倫致詞說，盧秀燕在台中執政成果，帶動地方縣市效應，讓國民黨重返中央執政。記者陳秋雲/攝影
國民黨主席朱立倫致詞說，盧秀燕在台中執政成果，帶動地方縣市效應，讓國民黨重返中央執政。記者陳秋雲/攝影

國民黨主席朱立倫今天到台中參加黨慶活動，大讚台中市長盧秀燕是最棒的市長，表現受到國人最高的肯定，要把這股效應帶動到各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，「未來才能夠重返執政」。

朱立倫爭取2025年連任黨魁態勢不變，政壇盛傳「反朱派」期待台中市長盧秀燕能出馬競爭黨魁。

盧秀燕目前不表態，她的身邊持正反意見的都有，挺朱人士建議盧秀燕以市政為主，一路挺進2028；反朱陣營則認為盧秀燕因選黨主席，否則也需有代理人，以免黨內總統提名橫生枝節。

朱立倫今天在台中參加黨慶活動，致詞大誇盧秀燕在地執政效應，獲得民調最高肯定，帶動各縣市，讓大家看到國民黨執政的成果，未來才能夠重返中央執政。

台中市多位國民黨重要幹部解讀，朱立倫談話，當然就是要支持盧秀燕挺進2028，代表國民黨參選總統，只有盧才能帶國民黨重返執政。

國民黨 盧秀燕

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