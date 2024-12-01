我加入CPTPP遭擱置 專家：這件事更應被重視

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第8次部長級執委會於11月27日至28日在加拿大溫哥華舉行，然而會後僅僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組，我入會遭到擱置。專家表示，相較於加入CPTPP，我國被美國列匯率操縱國觀察名單一事恐更應被重視，待川普上任後很可能就會迎來貿易制裁。

對於我CPTPP入會遭擱置一事，行政院經貿談判辦公室日前指出，自2021年9月22日遞交加入申請以來，我國便積極調整經貿體制做好入會準備，我國也符合「奧克蘭三原則」的高標準及具遵守貿易承諾的良好紀錄，也完成國內法規的全面修訂，呼籲CPTPP成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，若從「奧克蘭三原則」來看，台灣對中國大陸單方面禁止大批農產品輸入就已經嚴重違反貿易規則，連大陸來台參展與經貿等交流也仍受到刁難和阻攔，這種單方面敵對性的作法如果不改變，無論是CPTPP的入會受擱置，或是大陸對台制裁都會更嚴重。

而根據最新美國財政部公布半年度匯率政策報告指出，台灣由於對美貿易順差高達570億美元，以及經常帳順差占GDP比率為14.7％，已符合美國認定的匯率操縱國標準，因此續列費率操作國觀察名單，若被觀察國在一段時間內未改善，美國將進行禁止該國參與美國政府採購案、加計懲罰性關稅等貿易手段。

曾志超指出，相較CPTPP入會一事，我國被列為費率操作國觀察名單才是現階段更應注重的事，雖然對美如農產品等出口一直增加是好事，然而台灣近年出口過度依賴科技產業，光是半導體出口比率就占總體4成左右，其他科技業如果也算進來就更加驚人，但川普的商人性格和拜登完全不同，只要符合費率操作國的對象就可能受到相關制裁，過度依賴單一產業的情況就會體現出來。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，奧克蘭三原則中，台灣過去在符合貿易規範上做得相當不好，兩岸交惡下也大大影響會員國對於我國入會的共識，加上川普也不太談自由貿易協定，台美21世紀貿易倡議很可能也走不下去。另外，當初我們政府說開放美國萊豬有助台灣加入CPTPP，但美國根本就不是CPTPP的會員國，當初這種說法就是在騙不懂的人。