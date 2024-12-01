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年金改革所得替代率剩67.5% 朱立倫：通膨再砍年金非常不公平

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨黨主席朱立倫指出，年金改革實施滿五年應該檢討。記者陳秋雲/攝影
國民黨黨主席朱立倫指出，年金改革實施滿五年應該檢討。記者陳秋雲/攝影

立法院司法及法制委員會12月5日排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨主席朱立倫表示，年金改革過了五年，也到了該檢討的時候，

年金改革自2018年上路，實施已滿6年，國民黨重返立院成最大黨後，軍公教退休團體積極遊說檢討年改制度，國民黨籍立院司法及法制委員會召委吳宗憲已於12月5日排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。

現行年改版本，公務員「所得替代率」設10年過渡期，改革第一年降至本俸二倍的75％作為天花板，每年減1.5％的幅度，預計2029年降低至60％為止。

國民黨主席朱立倫今天到台中參加市黨部舉辦的黨慶活動，受訪提到，年金改革已經到了該檢討的時候，他說，所得替代率已經從75%降低到67.5%，再加上這幾年的通貨膨脹，對退休軍公教人員非常不公平。

朱立倫說民進黨政府砍年金，不但違反對政府的信賴保護原則，也應該維持軍公教人員的基本生活需求；立法院應該做檢討。

國民黨 朱立倫 軍公教

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