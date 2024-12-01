觀察站／歹戲拖棚 立院還要空轉多久

立法院內政委員會五日再排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，雙方衝突山雨欲來。基隆市長謝國樑罷免案落幕，民團瞄準台中市長盧秀燕「盧系」立委，光是台北、新北就至少有六大「割闌尾」罷免團體開始運作，難免讓人不聯想到民進黨背後操作的大罷免潮明年二月是否真會來臨。

罷免權不該成為政治互相報復的手段。一次罷樑行動耗費多少社會資源，最終投票結果也是敗給選民的政治冷感及對報復手段的反感。

二○一六年民進黨版修訂的公職人員選舉罷免法，將罷免門檻壓得太低。國民黨團、民眾黨團從上會期推動修正，要求罷免連署須附身分證正反面影本等加嚴版本，遭民進黨團以各種理由杯葛。七月排審選罷法，立院賞巴掌、尖叫、勒脖、抓手樣樣來，也有人濺血送醫，甚至還出現臨時更換會議室、鎖門等戲碼，上會期委員會已空轉多次。

本會期藍綠總動員互拚場面重演，十一月廿日民進黨團搶先攻占主席台，再杯葛議事進行，當天相較於上會期雖相對冷靜，但媒體呈現出的畫面依舊混亂、內政委員會依舊空轉。

如今國民黨再排審選罷法，藍綠都喊做好準備，在外界看來，只是重複上演角色換人的相同劇情。選民真正想知道的是，這屆立法院還要空轉多久？