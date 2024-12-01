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藍再排審選罷法 恐重演甲動衝突

聯合報／ 記者張曼蘋林縉明／台北報導
青鳥辦桌喊罷免 「台北青鳥回血大辦桌」昨天在台北市濟南路舉行，繼台南、台中、桃園青鳥宴後，席開百桌，現場手舉標語呼籲罷免藍委。圖與文／蘇健忠
青鳥辦桌喊罷免 「台北青鳥回血大辦桌」昨天在台北市濟南路舉行，繼台南、台中、桃園青鳥宴後，席開百桌，現場手舉標語呼籲罷免藍委。圖與文／蘇健忠

立法院內政委員會五日再排審「選罷法」修正草案，繼民進黨立法院黨團上月廿日攻占主席台後，藍綠恐再發甲級動員，激烈衝突重演。民進黨立院黨團副幹事長李坤城說，會用一切方式阻止國民黨。國民黨團也不排除甲動可能，強調會做好一定準備。

內政委員會輪值召委、國民黨立委徐欣瑩五日除排審中選會預算案外，還有選罷法修正草案，其中國民黨立委許宇甄等卅九人提案「公職人員選舉罷免法第七十五條及第九十條條文修正草案」，將調高罷免門檻。

對於是否會再甲動因應，李坤城並未否認，僅說會用「一切方式」阻止國民黨強推提高門檻、違反民主、沒收民權的選罷法。他強調，奉勸國民黨不要每個周都要排案，測試台灣人民的底線。

「呼籲民進黨不要用暴力方式」，國民黨立委張智倫表示，對於接下來的內政委員會，「我們也會做好一定準備」，捍衛立法委員討論法案的權利，守護民主價值。

另外，台灣基督教長老教會昨晚在立院外舉辦「青鳥宴」，席開近一百桌，現場還有罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、張智倫等團體到場宣傳，喊話在野黨不要強行通過選罷法修法，意圖提高罷免門檻，否則不排除串連各團體上街表達抗議。

罷免志工周先生表示，國民黨現在想要修選罷法，要求連署須附身分證影本、提高罷免門檻，想要讓罷免通過難度拉高，但罷免這件事不會因此打退堂鼓，不論罷免是否成功，都希望透過罷免表達人民的心聲。

罷免團體指出，現在的國會對台灣發展跟制度傷害很大，如果國民黨質疑要推動選罷法修法，不排除串連個公民團體，重返立法院周邊的青島東路或濟南路一段聚集，表達反對修法。

國民黨 罷免 選罷法

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