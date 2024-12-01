聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／還退休軍公教應有的公道

聯合報／ 記者屈彥辰
2018年4月，退伍軍人組成「八百壯士」等團體，到立院抗議蔡政府推動年改剝奪權益，一度衝入院區，與警方發生衝突。圖／聯合報系資料照片
2018年4月，退伍軍人組成「八百壯士」等團體，到立院抗議蔡政府推動年改剝奪權益，一度衝入院區，與警方發生衝突。圖／聯合報系資料照片

蔡英文政府二○一八年開始年改，違反「法不溯及既往原則」、「信賴保護原則」。立法院司法及法制委員會十二月五日排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨啟動修法，要為退休公教「所得替代率」逐年遞減畫下休止符，也是還給退休公教的公道。

「米蟲」是民進黨政府按下年改開關後，退休軍公教揮之不去的汙名化標籤。傾盡青春，為國奉獻付出，情何以堪？

現在準備步入退休，或已經退休的軍公教人員，多參與過台灣的黃金歲月，也就是經濟快速發展，直至被稱為「亞洲四小龍」的時刻。十大建設、現被稱為「護國神山」的台積電，抑或是台灣揚名國際的高科技半導體業，都有他們的參與。政策有人制定，也要有人負責執行，退休軍公教就是執行者。

人們很容易只看見台上鎂光燈聚焦的成功領導者，卻忽略幕後胼手胝足，共同構築成功結果的無名英雄。

台灣人民安居樂業，民進黨可為其所欲為，就連謾罵、仇視退休軍公教者能在物質不匱的情況下，「暢所欲言」地批退休軍公教是國家蠹蟲，那也是退休軍公教花費大半輩子，積攢下來的結果。

國家許諾，若能輕易變動、朝令夕改，新進軍公教人員看了，豈不寒心？因此，民進黨與其政治意識形態掛帥，痛罵國民黨挑起社會對立和衝突，倒不如想想自己現在經常說嘴的護國神山怎麼來的？開車來往南北暢通的高速公路怎麼來的？國民黨立委發動修法，只是讓歷經七年多寒冬的退休軍公教，終於有了一煦暖陽。

國民黨 年改 民進黨 軍公教

延伸閱讀

羅智強：農業金庫今年虧損54億 民進黨好意思罵人？

民進黨前立委簡肇棟癌逝 盧秀燕抱病弔唁

立院下周再審選罷法衝突重演？ 朝野都喊做好準備

籲修法停止遞減年金 游毓蘭：別讓退休公教惶惶不可終日

相關新聞

軍公教不滿… 藍委周四排審 要修法停砍年金

國民黨重返立院多數後，軍公教退休團體積極遊說檢討年改制度，但半年無進展，質疑「國民黨在打假球」。國民黨籍立院司委會召委吳...

觀察站／歹戲拖棚 立院還要空轉多久

立法院內政委員會五日再排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，雙方衝突山雨欲來。基隆市長謝國樑罷免案落幕，民團瞄準台中市長盧...

黨代表選舉前 民眾黨員增至逾2萬

民眾黨十二月七日舉行黨代表改選，將選出一一一名黨代表，明年初投票產生新任中央委員、中央評議委員，黨代表選舉成為民眾黨核心...

藍提案修退撫法 綠委：別再挑起對立

針對國民黨立法院黨團啟動排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，停止所得替代率的逐年降低，民眾黨立委林國成表態支持國民黨...

藍再排審選罷法 恐重演甲動衝突

立法院內政委員會五日再排審「選罷法」修正草案，繼民進黨立法院黨團上月廿日攻占主席台後，藍綠恐再發甲級動員，激烈衝突重演。...

冷眼集／還退休軍公教應有的公道

蔡英文政府二○一八年開始年改，違反「法不溯及既往原則」、「信賴保護原則」。立法院司法及法制委員會十二月五日排審「公務人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。