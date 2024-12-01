冷眼集／還退休軍公教應有的公道

蔡英文政府二○一八年開始年改，違反「法不溯及既往原則」、「信賴保護原則」。立法院司法及法制委員會十二月五日排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨啟動修法，要為退休公教「所得替代率」逐年遞減畫下休止符，也是還給退休公教的公道。

「米蟲」是民進黨政府按下年改開關後，退休軍公教揮之不去的汙名化標籤。傾盡青春，為國奉獻付出，情何以堪？

現在準備步入退休，或已經退休的軍公教人員，多參與過台灣的黃金歲月，也就是經濟快速發展，直至被稱為「亞洲四小龍」的時刻。十大建設、現被稱為「護國神山」的台積電，抑或是台灣揚名國際的高科技半導體業，都有他們的參與。政策有人制定，也要有人負責執行，退休軍公教就是執行者。

人們很容易只看見台上鎂光燈聚焦的成功領導者，卻忽略幕後胼手胝足，共同構築成功結果的無名英雄。

台灣人民安居樂業，民進黨可為其所欲為，就連謾罵、仇視退休軍公教者能在物質不匱的情況下，「暢所欲言」地批退休軍公教是國家蠹蟲，那也是退休軍公教花費大半輩子，積攢下來的結果。

國家許諾，若能輕易變動、朝令夕改，新進軍公教人員看了，豈不寒心？因此，民進黨與其政治意識形態掛帥，痛罵國民黨挑起社會對立和衝突，倒不如想想自己現在經常說嘴的護國神山怎麼來的？開車來往南北暢通的高速公路怎麼來的？國民黨立委發動修法，只是讓歷經七年多寒冬的退休軍公教，終於有了一煦暖陽。