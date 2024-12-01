軍公教不滿… 藍委周四排審 要修法停砍年金

國民黨重返立院多數後，軍公教退休團體積極遊說檢討年改制度，但半年無進展，質疑「國民黨在打假球」。國民黨籍立院司委會召委吳宗憲周四（十二月五日）將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立院黨團修正版本，明定中華民國一一三年一月一日之後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。

藍委提出的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，多達二十個版本，國民黨團在上會期（今年三月）提出的版本，是由總召傅崐萁等黨團三長具名提案。

國民黨團提案指出，公務人員退休資遣撫卹法自一○七年七月一日施行，其中第三十七條規定已退休公務人員年金之所得替代率，最高百分之七十五、最低百分之四十五，且自一○九年一月一日起每年再減少百分之一點五，逐年連續減少十年，直到所得替代率變為最高百分之六十、最低百分之三十，更規定年金自一○七年七月一日起，與在職人員薪俸調整脫鉤。

國民黨團提案修正「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條」，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率之逐年降低。

藍委版本並主張修改月退休金調整機制，從消費者物價指數累計成長率達正百分之五即調整向下縮減；另將原定四年定期檢討之年限再縮短。

吳宗憲表示，這件事情非關政治正確與否，而是「是非對錯」的問題。

在開黨團大會時，有人說「公務員的部分，是否也要開始進行詢答」，吳宗憲也認為至少要開啟討論，一步一步往前推進。國民黨立院黨團書記長林思銘說，立院這會期是否三讀，就看民進黨阻力有多大。

國民黨立委說，從四月到現在，退休軍公教人員群組不時就會轉發相關訊息，也有許多退休的軍公教民眾會打電話到國會辦公室以及地方服務處詢問進度，委員在跑地方行程的時候，也會面對「拖了半年還不處理，難道國民黨是在打假球」的質疑。

該藍委坦言，這會期開始前，國民黨內原本希望速戰速決，避免夜長夢多，但黨內也有聲音認為，在照顧退休軍公教權益、社會與年輕人觀感等兩方面，應要取得更多共識，也要考慮後續的政治效應。

國民黨前立委游毓蘭表示，務實作法是停損，不要讓退休公教惶惶不可終日。前立委吳斯懷表示，這個案子一定要過，希望民進黨委員看清事實，民進黨政府搞得內政、外交、經濟一塌糊塗，要不要繼續靠國家四大支柱，也就是軍公教警？「信賴保護原則」、「不溯既往原則」是普世價值。