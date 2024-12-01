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藍提案修退撫法 綠委：別再挑起對立

聯合報／ 記者林縉明張曼蘋／台北報導

針對國民黨立法院黨團啟動排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，停止所得替代率的逐年降低，民眾黨立委林國成表態支持國民黨提案。民進黨立委鍾佳濱表示，在野黨想要修法翻案，是要再次挑起台灣對立，不利團結發展，呼籲三思。

鍾佳濱指出，當初蔡政府推動年金改革時，為考量衝擊太大，分為十年逐步調整，年金改革已經定案，爭議也落幕，現在在野黨想要翻案，要用國會多數推翻當時政府的承諾，只是想要討好支持者，完全是政治考量。

鍾佳濱說，年金改革造成的對立好不容易慢慢消弭，藍白現在想要變卦，挑起台灣社會對立，重新掀起衝突，不利台灣團結發展。

林國成認為，軍公教問題本就要定期檢討，如今已經時間到了，也該檢討了，逐年遞減是所得換算率，跟外界誤解的百分之十八是兩回事，國民黨立委提案提出「樓地板概念」，認為到一定程度就不能再遞減，「就本意上，我是支持國民黨提案」。

林國成說，當初沒有設定樓地板，等於退休軍公教一開始領五萬，一直遞減，但對於退休軍公教人員應該是愈老愈有保障，才是他們退休的本意，而國民黨在這時候提案是合理的，把這些退休換算明確化，未來也就不會再出現模糊空間。

「改革不是改盡殺絕，改革是讓人合理有飯吃。」林國成認為，政府應該去檢討什麼是退休軍公教最客觀的養老方式，該檢討不能因為碰到軍公教，就將其醜化成米蟲。

國民黨 林國成 軍公教

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