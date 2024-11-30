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羅智強：農業金庫今年虧損54億 民進黨好意思罵人？
國民黨立委羅智強今日揭露，為健全農業金融機構經營而設立的農業金庫，自身卻虧損連連，今年底虧損將達54億元，民進黨好意思罵人？
羅智強說，農業金庫大約6成的資金來自農漁會，都是農漁民的血汗錢。但農業金庫15席董事有10席是農業部指派，農漁會只有5席董事，扮演監督機制的5席獨立董事也全由農業部指派，完全失去監督的功能。
羅智強表示，農業金庫去年放貸10億元給中央畜產會買「超思」進口蛋，其中有5億元是沒有擔保品，形同「左手通右手」，嚴重影響到股東權益。
羅智強提到，國民黨立委張嘉郡主張，農業金庫應該調整獨立董事的選任制度，比照公司法，讓股東有獨立董事候選人提名的權利，以強化監督機制，農業部卻表示反對，綠營也大張旗鼓開始抹黑，完美示範「見笑轉生氣」。
羅智強指出，民進黨政府沒收農田水利會，將水利會財產收歸國有。農漁會占農業金庫6成股權，農業部也要大權一把抓，獨董全數提名自己人，農業金庫難保不成為「綠友友」的小金庫，民進黨真把國家當自己家？
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