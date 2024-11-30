青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署
台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，今晚在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌，現場還有罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、張智倫等團體到場宣傳，喊話在野黨不要強行通過選罷法修法，意圖提高罷免門檻，否則不排除串連各團體上街表達抗議。
青鳥宴台北場今晚在濟南路一段舉行，即便今晚台北氣溫約17度，參加人潮踴躍，不畏低溫到場支持，加上舞台表演炒熱現場氣氛，場面熱絡。
此次活動除了晚上6點半的晚宴，從下午起周邊就有市集及各大罷免團體到場擺攤，包括剷除黑芯、除鏽、山除薇害等罷免團體宣傳及連署，罷免對象涵蓋雙北地區的國民黨立委，例如徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、葉元之、林德福、張智倫等人，其中，罷免王鴻薇連屬攤位人潮最熱絡。
罷免志工周先生表示，國民黨現在想要修選罷法，要求連署須附身分證影本、提高罷免門檻，想要讓罷免通過難度拉高，但罷免這件事不會因此打退堂鼓，不論罷免是否成功，都希望透過罷免表達人民的心聲。
罷免團體指出，現在的國會對台灣發展跟制度傷害很大，如果國民黨質疑要推動選罷法修法，不排除串連個公民團體，重返立法院周邊的青島東路或濟南路一段聚集，表達反對修法訴求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言