青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，今晚在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌，現場還有罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、張智倫等團體到場宣傳，喊話在野黨不要強行通過選罷法修法，意圖提高罷免門檻，否則不排除串連各團體上街表達抗議。

青鳥宴台北場今晚在濟南路一段舉行，即便今晚台北氣溫約17度，參加人潮踴躍，不畏低溫到場支持，加上舞台表演炒熱現場氣氛，場面熱絡。

此次活動除了晚上6點半的晚宴，從下午起周邊就有市集及各大罷免團體到場擺攤，包括剷除黑芯、除鏽、山除薇害等罷免團體宣傳及連署，罷免對象涵蓋雙北地區的國民黨立委，例如徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、葉元之、林德福、張智倫等人，其中，罷免王鴻薇連屬攤位人潮最熱絡。

罷免志工周先生表示，國民黨現在想要修選罷法，要求連署須附身分證影本、提高罷免門檻，想要讓罷免通過難度拉高，但罷免這件事不會因此打退堂鼓，不論罷免是否成功，都希望透過罷免表達人民的心聲。