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青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台灣基督長老教會總會教會與社會委員會主辦、多個台派民間團體協辦的「重返新手村－台北青鳥回血大辦桌」晚上在台北市濟南路舉行，繼台南、台中、桃園青鳥宴後，100桌網路報名10小時額滿，活動請來變裝皇后炒熱氣氛，讓現場熱鬧滾滾。記者蘇健忠／攝影
台灣基督長老教會總會教會與社會委員會主辦、多個台派民間團體協辦的「重返新手村－台北青鳥回血大辦桌」晚上在台北市濟南路舉行，繼台南、台中、桃園青鳥宴後，100桌網路報名10小時額滿，活動請來變裝皇后炒熱氣氛，讓現場熱鬧滾滾。記者蘇健忠／攝影

台灣基督教長老教會舉辦的「青鳥宴」，今晚在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌，現場還有罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、張智倫等團體到場宣傳，喊話在野黨不要強行通過選罷法修法，意圖提高罷免門檻，否則不排除串連各團體上街表達抗議。

青鳥宴台北場今晚在濟南路一段舉行，即便今晚台北氣溫約17度，參加人潮踴躍，不畏低溫到場支持，加上舞台表演炒熱現場氣氛，場面熱絡。

此次活動除了晚上6點半的晚宴，從下午起周邊就有市集及各大罷免團體到場擺攤，包括剷除黑芯、除鏽、山除薇害等罷免團體宣傳及連署，罷免對象涵蓋雙北地區的國民黨立委，例如徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、葉元之、林德福、張智倫等人，其中，罷免王鴻薇連屬攤位人潮最熱絡。

罷免志工周先生表示，國民黨現在想要修選罷法，要求連署須附身分證影本、提高罷免門檻，想要讓罷免通過難度拉高，但罷免這件事不會因此打退堂鼓，不論罷免是否成功，都希望透過罷免表達人民的心聲。

罷免團體指出，現在的國會對台灣發展跟制度傷害很大，如果國民黨質疑要推動選罷法修法，不排除串連個公民團體，重返立法院周邊的青島東路或濟南路一段聚集，表達反對修法訴求。

台灣基督長老教會總會教會與社會委員會主辦、多個台派民間團體協辦的「重返新手村－台北青鳥回血大辦桌」，數個罷免國民黨立委團體在現場擺攤，其中，罷免國民黨立委王鴻薇攤位前人潮最熱絡。記者林縉明／攝影
台灣基督長老教會總會教會與社會委員會主辦、多個台派民間團體協辦的「重返新手村－台北青鳥回血大辦桌」，數個罷免國民黨立委團體在現場擺攤，其中，罷免國民黨立委王鴻薇攤位前人潮最熱絡。記者林縉明／攝影

國民黨 罷免 選罷法

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