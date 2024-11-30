洪申翰台大肄業 羅文嘉：學歷不是唯一標準

前立委洪申翰接任勞動部長，因眼睛開刀大學肄業，被國民黨立委傅崐萁28日抨擊其學歷為高中畢業是「國家之恥」。海基會秘書長羅文嘉30日下午發文回應此事，他提到自己曾差點拿不到大學畢業證書，會跟洪申翰一樣只有高中畢業學歷，他認為，以學歷貶抑或嘲諷作為政治攻防題材，「其實蠻Low的」。

羅文嘉回憶，1989年5月，距離畢業只剩最後一個月，台大的校內改革社團決定舉辦「圖騰與禁忌」活動，在活動中心蔣介石銅像前演出行動劇，劇中為銅像戴上「世界偉人」、「民族救星」、「民主燈塔」、「自由長城」等各種帽子。

羅文嘉指出，當年台大校規明文規定「凡意圖侮辱而污辱蔣公銅像者，一律退學」，而這條規定不是台大獨有，許多大學也一樣照章辦事。當時蔣經國去世、李登輝接任總統剛滿一年，台大校園出現給蔣介石戴帽子事件，羅文嘉作為主辦單位學生會長，活動舉辦後就直接被移送學校懲戒委會處分，「按當時社會氛圍，依校規退學處分，大概是跑不掉。」

羅文嘉說，自己當時年輕氣盛，未知愁滋味，只覺得若因此拿不到大學文憑，也就算了。後來在被記了兩個申誡後順利畢業，羅文嘉的父親將畢業證書影本框掛在客廳牆面，「大概是說，我兒沒被退學，大學有畢業啦！」

羅文嘉最後表示，時代往前走了三十幾年，大學文憑或學歷高低，早就不是論斷一個人能力的唯一標準。社會的多元進步，也不再把考試升學唸書，當作生命唯一出路，「政治攻防題材很多，以學歷貶抑或嘲諷，其實蠻Low的。」