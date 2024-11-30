館長自爆「做球版」列被告 黃國昌：防治打假球是全台共識
中華隊在世界棒球12強賽奪冠，網紅「館長」陳之漢日前直播自爆曾「做球版」，北檢分他字案，館長被列為賭博等罪被告。立委黃國昌今受訪表示，防治打假球已是台灣社會的高度共識，他（指陳之漢）在直播有說明，對於打假球簽賭這事要引以為戒。
黃國昌今出席民眾黨社發部小草巡迴座談會前受訪，黃國昌表示，防治打假球、賭博這件事情，已是台灣社會的高度共識，大家都希望給所有的運動選手，一個純淨的競技空間，館長的事件在前天受訪有講過，他在直播有說明，有呼籲大家，必須要共同支持運動選手，對於打假球簽賭這事要引以為戒。
另外，立委吳宗憲接受陳之漢直播訪談時指出，他不原諒「打假球」，但不認為博弈是多傷天害理的事。黃國昌表示，吳宗憲當過檢察官，是非常有正義感的人，他覺得對於吳宗憲在議題上表達意見，大家還是要整個脈絡來看，不要斷章取義比較好。
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