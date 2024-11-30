萊豬、福食換不到入CPTPP 許宇甄：賴清德是不是該道歉
我方加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）再受挫，我方申請入會案遭擱置。前總統蔡英文曾言開放萊豬、福食，有助我方加入CPTPP，如今受挫引批評。國民黨立委許宇甄質疑，民進黨、賴清德總統是不是該向國人道歉？
CPTPP執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國，台灣則因未獲得所有成員國共識，入會案沒有被討論，中國大陸申請案亦被擱置。
許宇甄說，民進黨政府說開放萊豬跟福食，才能夠順利加入CPTPP。這幾年國人吃了這麼多的萊豬跟福食，我方今年申請案再度被擱置。而和我方一起申請的英國，已經順利加入CPTPP。CPTPP會員國也指出，我方入會有政治上的困難度。
許宇甄表示，兩岸關係和睦與否才是真正的關鍵，所以如果這一環節不解決的話，台灣要加入CPTPP就有一定的困難度。這些年來，國人吃了這麼多的萊豬跟福食，民進黨政府是不是應該出來道歉？賴清德是不是該向國人道歉？
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