曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊「我等你回來」

民眾黨主席柯無折射京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子今天在臉書表示，柯文哲哲常私下跟她說，「佩琪，我這輩子救過太多人了」，現在想到這句話，對比柯文哲現在的處境，陳佩琪忍不住淚水盈眶，「文哲，希望福報永澤於你，我想念你，我等你回來」。

陳佩琪今天在臉書指出，最近有空就整理先生的東西，找出了好多東西和大家分享，2014年從政前，柯文哲念茲在茲的是醫療團隊和學生們的研究，2014年底勝選後陸續捐出補助款，第一筆就是500萬的支票給台大基金專戶，那年先生迫切要她過完年後立刻去辦好，她也按照只是第一時間就親自拿去台大醫院給柯的助理。

陳佩琪說，最近看了柯文哲2014年錄的一段影片，柯說他幫衛生署(後改衛福部)寫器捐白皮書，讓器捐一切按病人疾病的嚴重度來做分配，讓台灣器捐不再有任何人能享有特權，影片中他提到這是全球第三部如此完整的白皮書，當時他寫這個完全不收任何酬勞，完成後無償地送給衛生署讓全台灣的醫院都能使用。

陳佩琪表示，柯文哲常私下跟她說：「佩琪，我這輩子救過太多人了」，現在想到他說的這句話，對比他現在的處境，我忍不住淚水盈眶：「文哲，希望福報永澤於你，我想念你，我等你回來…」。