黃國昌選新竹市長成最強對手？ 綠營林志潔：非常歡迎

民眾黨立法院黨團總召黃國昌先前被問到是否參選竹市長曾鬆口「不排除任何可能性」，被外界視為民進黨潛在市長人選的陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天受訪表示，「非常歡迎」，參選是每個人的權利。

林志潔今天歡慶中華隊奪冠，準備200包香米邀民眾做公益，媒體聯訪問道，對於黃國昌可能參選新竹市長看法。林志潔認為，這是人民的參政權，如果大家對新竹願意投入跟付出，她都非常感謝，也很歡迎。

不過林志潔說，新竹選民結構較複雜，選舉的變數仍非常多，新竹是一個科技城，且有很多年輕人，她自己在新竹生活20年，認為新竹最重要的議題，除科技外，還包括教育，且體育也是教育的一環，還有國、高中生就近入學的問題。

林志潔說，再來就是新竹的交通、長照，因為隨著一個城市人口的移入跟增加，未來高齡化社會，長照一定會是問題，最後當然就是交通。

林志潔認為，任何有志於貢獻跟服務新竹的朋友，應該要能夠提出對新竹教育、交通、長照跟科技發展、產業發展的願景，她也很歡迎大家一起來新竹市努力。

對於成立「潔伴同行挺台灣協會」被認為是為2026年的市長選舉做準備，林志潔說明，從去年被徵召參與新竹市立委選舉，獲得8萬2000多票，近1年來她把選舉的票數補助款投入服務鄉親，因為這是取之於市民、用之於市民。