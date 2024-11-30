禁團令責任踢皮球 賴瑞隆批對岸預設條件、限制

針對兩岸觀光交流受阻，大陸國台辦昨天批評是民進黨政府阻礙。民進黨立委賴瑞隆今天表示，賴政府上台後釋出很多善意，希望開放陸客來台觀光，國台辦不要一昧批評，不要預設條件、限制，只開放平潭觀光，應該比照過去作法全面開放。

兩岸觀光議題最近因為旅遊業者到交通部觀光署陳情盼解除「禁團令」，受到兩岸官方重視與數次隔空交火，大陸國台辦29日晚間接近午夜時刻，再度回應陸委會的說法，直指民進黨政府有4項障礙，並批陸委會「罔顧事實、倒打一耙」、「無助於兩岸旅遊恢復正常化」。

賴瑞隆指出，國台辦不要一味批評，應該思考問題點在哪裡，目前大陸方面做了很多限制，造成兩岸交流受阻，所有交流應該對等互惠，讓兩岸人民可以互相觀光訪問，這是雙方政府所樂見，中共不要只開放平潭，應該全面開放，台灣當局也會樂於開放全面性訪問。

賴瑞隆說，在兩岸友善互動，以人民維修先的前提下，相信雙方很快能達成共識，如果中共當局執意刻意設限，拿觀光當條件威脅台灣政府讓步，只會讓兩岸觀光受到更多阻礙。