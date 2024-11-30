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台灣申入CPTPP再挫敗 李彥秀：兩岸關係才是關鍵

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
華裔的加拿大國貿部長伍鳳儀（中）28日以CPTPP輪值主席身分主持執委會年會，並宣布設立哥斯大黎加入會工作小組。（美聯社）
華裔的加拿大國貿部長伍鳳儀（中）28日以CPTPP輪值主席身分主持執委會年會，並宣布設立哥斯大黎加入會工作小組。（美聯社）

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）執行委員會年度大會落幕，哥斯大黎加將成下一個準會員國，台灣入會案未被討論。國民黨立委李彥秀說，CPTPP入會採「共識決」，顯與外交部長林佳龍的「過半說」有相當大的差距，也依舊繞不開兩岸關係。

CPTPP執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國，台灣則因未獲得所有成員國共識，入會案沒有被討論，中國大陸申請案亦被擱置。

林佳龍表示，我方與一半的國家諮商都得到支持，政府表達深切失望。外交部也再次呼籲CPTPP成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

李彥秀說，加入CPTPP必須符合「奧克蘭三原則」，台灣入會申請，真正的關鍵還是在成員國的一致共識。林佳龍「過半說」，顯然與入會的門檻，有相當大的差距。

李彥秀表示，民進黨要大家吃萊豬、吃福食，都是用國際標準，都是用加入CPTPP作為理由，民進黨政府可以認真爭取加入國際組織，但是不能一再欺騙台灣人民。民進黨政府已是用「台澎金馬個別關稅領域」委曲求全的名稱申請入會，但始終沒有具體的進展，也讓人民一再的失望。

李彥秀提到，根據外媒報導，台灣是準備最充分的申請者，無法入會的真正關鍵，還是「一個中國」的棘手政治問題，包括新加坡、馬來西亞與加拿大的態度，顯然民進黨政府近年積極推動的「新南向政策」以及會前對加拿大高度的期待，還是繞不開兩岸的核心關鍵，以及兩岸的政治互信與默契。

李彥秀指出，無法順利入會，可能限制台灣產業競爭力，長期GDP恐損失額外成長1.6%的機會。加入CPTPP受阻，不僅是國人心理上的失望，更是經濟上的實際損失。1991年台灣、香港與中國大陸同時加入APEC，或許是契機也是唯一的機會，關鍵還是在民進黨政府的政治智慧與外交策略。

APEC 李彥秀 民進黨

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